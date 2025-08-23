Niñez, el blanco perfecto

La industria sabe cómo funciona nuestra mente y lo usa para que elijamos lo que a ellos les conviene, no lo que a nosotros nos conviene comer. Un pequeño empujón -una imagen, un personaje, un incentivo- puede influir de manera decisiva en nuestras elecciones. En negocios multimillonarios como el de la comida chatarra, esos empujones están diseñados para dañar a la niñez.

Una alerta temprana

que no fue tomada en cuenta

En octubre de 2008, durante una conferencia en un hotel frente al Zócalo de la Ciudad de México, Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor; Alejandro Sanchez Camacho, Diputado del PRD; la Senadora panista Marta Sosa y yo, como académico y experto en protección al consumidor y ex director de publicidad en Profeco, advertimos que el nuevo Código de Autorregulación en Publicidad Infantil (PABI) era una falacia. Acordamos que no representaba ningún avance legal frente a las leyes existentes; permitía el uso de personajes populares, reales o ficticios, como herramienta de manipulación dirigida a la niñez; tenía falta de participación ciudadana, escasa supervisión externa y sanciones prácticamente simbólicas. Concluimos, avalados por académicos y organizaciones civiles, que no puede reemplazar ni sustituir una regulación efectiva garantizada por la ley.

Un problema visible y creciente

El video que circula en redes sociales -mostrando el impacto de alimentos ultraprocesados frente a opciones saludables- simboliza visualmente lo que estamos enfrentando: la niñez mexicana sufre una epidemia de obesidad, impulsada por estrategias publicitarias dirigidas específicamente a ella.

Una epidemia diseñada

En lugar de proteger, la industria crea ambientes “obesigénicos” con una niñez saturada de mensajes publicitarios, personajes, colores y empaques apelando directamente a su inocencia, y promociones, precios y disponibilidad favorables solo para ultraprocesados.

Lo que nos explican Akerlof, Shiller y Sunstein

Los premios Nobel George Akerlof y Robert Shiller, en su libro “La economía de la manipulación”, explican cómo las empresas pueden aprovechar nuestras debilidades psicológicas para influir en lo que compramos, incluso si esas decisiones nos perjudican. No se trata de obligarnos, sino de crear entornos y mensajes que nos empujan hacia lo que más les conviene vender. Se explotan fallas psicológicas para influir en nuestras decisiones -no con fuerza, sino con entorno cuidadosamente configurado. Por su parte, el jurista Cass Sunstein, en su obra “Nudge” (Un pequeño empujón), describe cómo la manera en que se presentan las opciones influye directamente en nuestras decisiones. En el caso de la comida chatarra, esos “empujones” no son inocentes: colores llamativos, personajes animados, promociones y ubicación estratégica en tiendas están pensados para captar primero a los niños y, con ellos, el gasto de las familias. Dicho en sencillo: la industria sabe cómo funciona nuestra mente y lo usa para que elijamos lo que a ellos les conviene, no lo que a nosotros nos conviene comer. Un pequeño empujón -una imagen, un personaje, un incentivo- puede influir de manera decisiva en nuestras elecciones. En negocios multimillonarios como el de la comida chatarra, esos empujones están diseñados para dañar a la niñez.

Cuando el objetivo es la niñez