En mis más de 30 años de experiencia como abogado litigante me ha tocado intervenir en juicios sucesorios en donde sale a la luz la verdadera personalidad de los herederos y se enredan en batallas legales interminables donde los únicos que ganamos somos los abogados de las partes

Es impresionante el número de personas que no han otorgado su testamento y algunos ni siquiera se han puesto a pensarlo o tienen algún trauma relacionado con ese acto jurídico.

Es cierto que un testamento no impide por sí solo que no haya problemas en el paraíso y puede impugnarse su validez ante un juez familiar.

Aun así, el promedio de testamentos otorgados que son impugnados en los tribunales es menos del 10 por ciento y la mayoría de las impugnaciones no proceden a menos que de plano el testamento se haya otorgado ante un notario público inepto (aquí hay varios).

Si el testamento se otorgó ante un notario público técnicamente capacitado, éste no sólo se encargará del tema formal del testamento, sino que puede guiar al testador hacia una excelente planeación patrimonial para que los bienes y derechos que se pueden heredar sean repartidos exactamente como lo quiso el testador.

Curiosamente, algunas personas no quieren otorgar su testamento por meras supersticiones al pensar que, si lo hacen, ya se van a morir.

En mis más de 30 años de experiencia como abogado litigante me ha tocado intervenir en juicios sucesorios en donde sale a la luz la verdadera personalidad de los herederos y se enredan en batallas legales interminables donde los únicos que ganamos somos los abogados de las partes.

La mayoría de esos juicios son intestamentarios, es decir, aquellos en donde no se otorgó testamento y en donde esas batallas legales se hubieran podido evitar con un buen testamento.

Si no quiere dejarles problemas legales a sus herederos, vaya de inmediato con un notario público honesto y capaz que lo asesore debidamente sobre la mejor forma de disponer de su patrimonio para cuando desgraciadamente ya no esté en este plano.

Si con testamento hay juicios que duran años, sin testamento la cosa está peor.

Y lo mejor es que otorgar un testamento no le va a salir tan caro como piensa. Más caro le va a salir a sus herederos andarse peleando por la herencia por no otorgar su testamento.