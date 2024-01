El reciclaje de políticos es fundamental en nuestro País, pasan de ser adversarios en una elección a ser aliados en la siguiente, y si bien es cierto que es algo que ya deberíamos estar acostumbrados, no lo hacemos (por lo menos yo)...

Hay algo que a todos nos cuesta y por supuesto la clase política no es la excepción, el respetar los plazos, es muy de mexicanos (lamentablemente) el dejar las cosas para el último; las filas para aprovechar el descuento en el pago de ciertas obligaciones no me dejarán mentir, este lunes fue la fecha límite de la campaña anual intensa del INE, donde se realizaron más de 8 millones de trámites, dando como resultado un aumento de 9.53 por ciento en ciudadanos credencializados respecto al pasado proceso electoral del 2018, y por supuesto las filas el último (o los últimos días) fueron grandes.

La campaña inició el pasado 1 de septiembre de 2023 y tenía como fecha límite el pasado 18 de diciembre de 2023, pero se realizó una ampliación y se tomó como fecha límite la de 22 de enero de 2024, ante esto, diversos grupos de organizaciones pidieron una ampliación, mediante un comunicado donde exhortaban al Consejo General del INE a aprobar un acuerdo para extender por lo menos dos semanas más el plazo para que más ciudadanos pudieran renovar u obtener su credencial de elector. El INE por supuesto dijo que no a dicha ampliación, ya que el periodo ya había sido ampliado en una ocasión, pero ¿usted qué cree que hubiera pasado si se hubiera decidido ampliar una vez más el plazo? Permítame responder, hubiera habido nuevamente largas filas el último o últimos días y quizá se pidiera una nueva ampliación al plazo. Esa costumbre tan mexicana de dejar las cosas al último.

Es importante señalar que a pesar de que ya terminó la campaña anual intensa, desde el pasado 22 de enero hasta el 8 de febrero se atenderán tramites de reposición de credenciales robadas o extraviadas que estaban vigentes y del 9 de febrero al 20 de mayo se podrá solicitar trámites de reimpresión de credenciales robadas o extraviadas, las cuales se entregarán con la misma fotografía y datos personales.

Cambiando de tema, ya hemos señalado en este espacio que el reciclaje de políticos es fundamental en nuestro País, pasan de ser adversarios en una elección a ser aliados la siguiente, y si bien es cierto que es algo que ya deberíamos estar acostumbrados, no lo hacemos (por lo menos yo), por lo que la siguiente declaración de Mario Delgado me parece de no creerse: “Respetamos a la militancia de Morena, pero queremos ganar elecciones”, esto lo dijo buscando justificar la llegada a su partido de ex panistas y ex priistas, situación que se ha dado en diversos estados de la República, en este caso en específico se refería a la candidatura de Rommel Pacheco a la Alcaldía de Mérida, quien antiguamente fue panista, y la llegada de Jorge Carlos Ramírez Marín, ex priista quien recientemente ha llegado a Morena. “Para ganar hay que quitarles a los de enfrente”.

En un cambio de tema drástico y pasando a mejores noticias, le comento que esta semana mi Señor Padre llegó a los 84 años, eso, señores, es una bendición. Larga vida a Salomón Gaxiola Castro, el mejor abogado y hombre que conozco y conoceré.

PD 1. El próximo 1 de febrero de 2024 se tomará la protesta a los presidentes de los 24 consejos distritales y 14 consejos municipales, el mejor de los éxitos a todos y cada uno de ellos.

PD 2. El día de ayer se publicó en el DOF la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, esperemos esto venga a darle un respiro a los tribunales.