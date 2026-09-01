No hacer nada también es corrupción

Ser servidor público y no cumplir con un deber impuesto por la ley, también es corrupción y motivo de sanciones administrativas y penales.

En algunas colaboraciones mías he hablado del costo millonario que ha tenido que asumir el Ayuntamiento de Mazatlán por los juicios que ha perdido en los tribunales y de la obligación que tienen el actual titular del Órgano Interno de Control (OIC) y la Sindica Procuradora (SP) de proceder legalmente contra los responsables de esas pérdidas, no sólo para sancionarlos por las faltas administrativas graves que cometieron (inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas), sino para que paguen las cantidades millonarias que tengan que pagar las arcas municipales.

Cualquier ciudadano razonable pensaría que, ante la evidencia en los medios de comunicación de los pagos millonarios y de las rutas legales que tiene a su disposición el Ayuntamiento para castigar a los culpables y recuperar el dinero pagado y el que se tenga que pagar, rápidamente tanto el OIC como la SP se pusieron a trabajar en cumplir sus obligaciones y, para estas fechas, ya presentaron las denuncias por faltas administrativas, denuncias penales y demandas civiles correspondientes.

Pues les tengo una sorpresa, o no tanto, al día que usted lea esta colaboración, el OIC y la SP no han hecho absolutamente nada para proceder legalmente en contra de los ex servidores públicos culpables de los pagos millonarios referidos.

Y le decía que puede que no sea una sorpresa porque lamentablemente hemos visto como, administración tras administración municipal, del color que sea, sirve de tapadera para los ex servidores públicos que han provocado ese enorme hoyo financiero para el Ayuntamiento.

Siendo así, sólo queda que las organizaciones de la sociedad civil, si se atreven, presionen legalmente al OIC y a la SP, para que cumplan con su deber y dejen de ser tapadera de la bola de ratas pasadas (también presentes).

No sé si otras organizaciones de la sociedad civil se van a atrever a demandar administrativa y penalmente al actual titular del OIC y la SP por andar encubriendo a los ex servidores públicos que provocaron los pagos millonarios, pero lo que sí sé es que en el Observatorio Ciudadano de Mazatlán ya lo hemos hecho en administraciones pasadas y tenga por seguro que lo haremos con la actual administración, empezando por el titular del OIC y la SP hasta la Presidenta municipal con “licencia” o la que quedó en su lugar si también andan de encubridoras.

Ser servidor público y no cumplir con un deber impuesto por la ley, también es corrupción y motivo de sanciones administrativas y penales.

Las cosas no cambian en un día, pero hay un día en que las cosas empiezan a cambiar, agárrense, corruptos, que vamos por ustedes.