No hay edad para el amor

Es urgente poner atención en la forma de educar a los niños y jóvenes, para evitar que se conviertan en carne de cañón

El título que corona esta columna es contundente; no debe existir ningún límite para amar, ni siquiera la edad puede constituir una barrera para profesar este indispensable ingrediente para el perfecto desarrollo del ser humano.

Sin embargo, la realidad actual nos demuestra que estamos muy lejos de realizar ese ideal. De hecho, el título de la columna lo escogimos al revés del título que da nombre a un extenso reportaje de la revista Proceso de esta semana: “No hay edad para el terror”.

El reportaje enumera las diversas maneras en que el crimen organizado recluta de manera forzada a los jóvenes para introducirlos en el negocio de las drogas.

Una de las formas más usuales de este reclutamiento forzado en niños y adolescentes se realiza a través de la fórmula de traslado de un estado a otro para desaparecerlos. Otra usual manera es la de ofrecer a los jóvenes un IPhone, una troca y una promesa. Una estrategia muy cruel, también, es la de facilitar drogas a los jóvenes para enviciarlos, al no poder pagar sus deudas tienen que acceder a enrolarse y cumplir misiones que se les encomiendan.

Una cifra escalofriante fue proporcionada por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al revelar que hasta el 20 de septiembre de 2026 han contabilizado 22 mil 827 personas desaparecidas de 0 a 19 años.

Es urgente poner atención en la forma de educar a los niños y jóvenes, para evitar que se conviertan en carne de cañón. ¿Cómo lograrlo? Cada quien encontrará su camino para educar. Empero, hoy queremos rendir homenaje póstumo a Peppino Mazzullo, quien falleció a los 100 años y era la voz italiana de Topo Gigio. En México fue la voz de Gabriel Garzón.

¿Educo con amor?