No hay una visión estratégica para Sinaloa

Un plan económico, social, educativo y cultural de grandes miras, que enfrente decididamente las profundas crisis que padecemos, no flota en el escenario de los candidatos.

Se esperaría que los dos candidatos más fuertes a gobernar Sinaloa presentaran un programa, o por lo menos un conjunto de ideas rectoras de largo plazo, que explicaran qué proponen a los ciudadanos. Pero no es así, simplemente han expuesto propuestas aisladas sobre diferentes temas que no nos permiten entender qué es lo que quieren para nuestro estado.

El debate no era el mejor momento para hacerlo porque ahí, nos dice la historia mundial de estos encuentros políticos, los políticos lo que buscan es golpear al contrincante e impactar emocionalmente al electorado, aunque, siendo exigentes, no sobraría que sus propuestas más importantes y trascendentes, así sean dichas de manera sucinta, aparecieran en el siguiente foro.

Entonces, si bien en un debate, donde se cuenta con escasos minutos para exponer ideas de fondo, no es el lugar idóneo para que los candidatos nos revelen qué piensan sobre las necesidades más profundas de la población sinaloense, sí deben darlas a conocer en los diferentes actos de campaña que ellos celebran. Pero esto escasamente ha sido así. En realidad, han sido los invitados a los actos partidarios, ya sean agricultores, campesinos, industriales, mujeres profesionistas, comerciantes, jóvenes estudiantes, académicos, profesionistas, artistas, etc., los que han tenido más claridad y han hecho más propuestas para que las incorporen los candidatos a sus programas de gobierno. Los candidatos por lo general se limitan a escuchar y a comentar a botepronto lo que en sus actos partidarios les expresan los asistentes.

Las campañas electorales se han celebrado en medio de la pandemia más grave de la historia mundial en un siglo y en una de las etapas más graves de la humanidad debido al calentamiento global. Una de las manifestaciones más dramáticas de esta segunda crisis es la severa sequía que afecta a la mayoría de los municipios de Sinaloa, pero los candidatos no le han dado importancia. Lo que nos revela que sus preocupaciones están centradas en otros temas.

Es decir, tanto la pandemia como la crisis ambiental, para ya no hablar de otros gravísimos problemas, no les han hecho pensar a los políticos que el mundo y, por lo tanto, Sinaloa, ya no puede seguir el mismo rumbo que hasta ahora ha caminado. Ambas crisis les han pasado de noche.

Desafortunadamente, los candidatos no son los únicos que no han aprendido de las dos oscuras lecciones que están encima de nosotros porque, según el comportamiento social mayoritario que observamos, el grueso de la población no ha aprendido nada de ellas o, si acaso, muy poco y a corto plazo.

A pesar de que científicos, académicos, activistas, periodistas, escritores y algunos líderes políticos del mundo han dicho que después de la pandemia y en medio de la crisis climática el mundo no puede seguir siendo el mismo, nuestros candidatos parecen vivir en otro planeta. La aparición del Covid-19 y la profundización del calentamiento global ha hecho más complejo y profundo el análisis de la crisis civilizatoria que experimentamos, pero ya desde hace varias décadas científicos y líderes sociales de casi todo el globo terráqueo han propuesto y luchado por un nuevo orden mundial que incluya, por supuesto, una relación distinta entre naturaleza y sociedad.

A continuación, les presento la tesis central de la cual parte la organización mundial La carta de la Tierra, en el año 2000, para proponer a la humanidad un nuevo orden civilizatorio. Los candidatos a gobernar Sinaloa deberían echarle un ojo y aprender un poco de ella.

Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. Las comunidades están siendo destruidas. Los beneficios del desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando. La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan por doquier y son la causa de grandes sufrimientos. Un aumento sin precedentes de la población humana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos de la seguridad global están siendo amenazados. Estas tendencias son peligrosas, pero no inevitables.

Esta idea central y las tesis que se presentan en La Carta de la Tierra -documento que pueden buscar en la red- ayudarían a entender a los candidatos que las actividades económicas fundamentales de Sinaloa, como son la agricultura, la pesca y los servicios -incluyendo en primer lugar el turismo- deben empezar a concebirse y organizarse de una manera distinta a como se ha hecho hasta la fecha.

Deberían escuchar a organizaciones civiles como Conselva que han hecho una labor extraordinaria para rescatar las cuencas acuíferas del sur de Sinaloa para impulsar un plan estatal de manejo del agua y empezar a enfrentar la grave crisis del vital líquido que es cada vez mayor en todo México. Las políticas de regadío de la agricultura altamente tecnificada y comercial en Sinaloa ya no pueden seguir igual. Ni tampoco puede seguirse el modelo turístico de masas que se ha desarrollado en Mazatlán y que se propone para otros lugares del estado. La urbanización a locas que se ha impulsado en las principales ciudades del estado no puede seguir más. Los fraccionamientos y condominios que emergen como hongos en Mazatlán y Culiacán deben ser rigurosamente planificados, cosa que hasta le fecha no se ha hecho. Ni tampoco puede seguir la pesca tal y como se ha realizado porque se están agotando las especies marinas. El mar está sometido a un estrés brutal.

Un plan económico, social, educativo y cultural de grandes miras, que enfrente decididamente las profundas crisis que padecemos, no flota en el escenario de los candidatos.

Cuando falla la sociedad política, nosotros como sociedad civil tenemos que actuar más decididamente.