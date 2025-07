¿No importan los lugares si no son turísticos?

La visibilidad del sufrimiento no puede depender del atractivo turístico de una región. Las niñas, niños y adolescentes de Palomar, Minitán, Guadalupe Victoria y otras comunidades afectadas por el huracán Erick merecen la misma atención, protección y solidaridad que cualquier otro territorio del País.

Pero no basta con nuestra presencia. Esta respuesta requiere de un esfuerzo colectivo, sostenido y articulado, con la participación activa de autoridades federales, estatales y municipales, así como del sector privado, la academia, organizaciones comunitarias y la ciudadanía en general.

No pedimos una respuesta caritativa, sino una respuesta justa.

Esta emergencia humanitaria no puede quedar fuera del radar nacional. Las niñas, niños y adolescentes de Oaxaca y Guerrero merecen una respuesta integral y urgente que garantice el restablecimiento de sus derechos.

Desde Save the Children hacemos un llamado firme a todos los niveles de Gobierno, a los sectores empresariales, a los medios de comunicación y a la sociedad civil.

No se han realizado conferencias nacionales, ni cadenas de solidaridad, ni campañas de recaudación públicas.

Y, sin embargo, esta emergencia no ocupa titulares.

No se trata solo de una crisis material: se trata de una emergencia de salud pública que pone en peligro la vida y el desarrollo de quienes menos responsabilidad tienen en esta catástrofe.

La situación es particularmente grave si se considera que muchos han perdido no sólo su hogar, sino también su entorno comunitario: espacios deportivos, patios escolares, áreas recreativas, todo ha sido destruido o inhabilitado.

Las escuelas están cerradas por daños o habilitadas como refugios, y no hay una estrategia clara para su pronta reapertura ni programas de Educación en Emergencias que permitan mitigar esta grave omisión.

La falta de energía eléctrica no sólo impide el suministro de agua, también paraliza el funcionamiento de servicios de salud y limita el acceso a información.

Desde Save the Children México, hemos activado una respuesta humanitaria desde las primeras 48 horas, en coordinación con socios locales y autoridades.

Y esa es precisamente una de las fallas estructurales que hoy debemos señalar con firmeza, pero también con responsabilidad: la visibilidad del sufrimiento no puede depender del atractivo turístico de una región.

¿Por qué? Porque, a diferencia de otros fenómenos naturales recientes, Erick no golpeó una zona turística.

Nos es imposible

preguntarnos,

¿No importan los lugares si no son turísticos?

Y la respuesta es clara: no, como País, no podemos permitirnos seguir normalizando la desigualdad territorial. No puede haber niñas y niños de primera y de segunda según el código postal o la cercanía con la costa turística. La vida, la salud y la dignidad de la niñez deben ser siempre una prioridad nacional.

Por eso, hacemos un llamado urgente a todos los actores públicos y privados a mirar hacia el sur, a escuchar las voces de las infancias de Oaxaca y Guerrero, y a comprometerse con una respuesta que ponga en el centro sus derechos.

Porque la emergencia continúa. Porque la niñez no puede esperar.

—

