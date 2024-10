Normal como adjetivo significa habitual u ordinario, así que no debe de ser habitual ni ordinario 189 homicidios, 298 autos robados y 227 personas privadas de su libertad, durante este último mes.

En este espacio hemos hablado mucho de la “normalidad”. Hace tiempo señalé que tendríamos que crear una nueva y sigo creyendo lo mismo. Por azares del destino tuve la fortuna (buena o mala) de salir de Culiacán unos días y no sabe qué maravilla poder nuevamente salir sin estar fijándose en los carros del lado, la moto, el polarizado. Ir a comer/cenar a algún lugar sin temor de la hora, buscar salir al cine, ver niños en las escuelas, aclaro que el tráfico no lo extraño, pero no me importa tenerlo con tal de que regresemos a esa “normalidad” donde los niños puedan tener clases sin temor.

Normal como adjetivo significa habitual u ordinario, así que no debe de ser habitual ni ordinario 189 homicidios, 298 autos robados y 227 personas privadas de su libertad, durante este último mes. No lo aceptemos, no lo “normalicemos”, no hay condiciones para seguir con “normalidad”, por lo menos no para todos. Dentro de este mes, la Alcaldesa electa de Mazatlán fue víctima de robo de su camioneta, pero afortunadamente apareció, desgraciadamente esta no ha sido la “normalidad” para gran parte de la ciudadanía.

No se trata de ser pesimistas, de ser alarmistas, pero tampoco se trata de ser ingenuo, mientras escribo esto, un vecino manda en el grupo de WhatsApp una nota de voz diciendo que no puede escribir, que lo acaban de bajar de su carro y nos invita a no confiarnos, repito, esta no es la normalidad que se desea, ni Usted, ni nadie en su sano juicio.

Por su parte, la declaración de nuestro Gobernador: “Yo he estado convocando a que vayan a las escuelas, ocupemos las calles, estemos en condiciones de poder realizar nuestros eventos de manera normal...”, me encantaría poder compartir esa idea, pero no veo cómo podemos ocupar las calles, especialmente ya que se oculta el sol.

Sé que hay temas que no hemos tocado, la llegada de la primera mujer a la Presidencia de México debe de ser un tema del cual hablar, “haiga sido como haiga sido” tenemos a una mujer como titular del Ejecutivo federal, esto debe ser un ejemplo para nuestras hijas, mujeres jóvenes que puedan ver un logro más. Hace días me preguntaba ¿qué es lo deseable? ¿Que le vaya bien a la primera mujer titular del Ejecutivo federal? ¿O que le vaya bien al País? ¿Puede ser posible ambas? Le soy sincero, no lo sé, no lo sé después de un sexenio donde según cifras oficiales, nuestro País fue maravilloso, tanto que se logró obtener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, por otro lado, hay quienes no coincidimos con dichas cifras o frases.

Por lo pronto, la titular del Ejecutivo federal dice que se frenará el conflicto armado que existe en nuestro estado con inteligencia e investigación, yo no sé cómo será esa inteligencia y esa investigación, pero espero no se tarde mucho.

Ahora bien, se nos pide volver a la normalidad, pero en esta nueva normalidad, ¿cuántos negocios han cerrado? Hay quienes dicen que más de 600, yo no lo sé, pero sí sé que cada vez me entero de más negocios que cierran. Según Forbes, se han perdido más de 800 millones de pesos en nuestra Ciudad.

Para finalizar, a seguirse cuidando, a seguir fijándose antes de salir a la calle a trabajar, a seguir buscando regresar a casa antes de que se meta el sol y, por supuesto seguir, analizando si se debe mandar o no a los hijos a clases presenciales.

PD. Mientras se escribe esta columna me entero de que está un helicóptero de las fuerzas armadas con una bandera blanca volando por Culiacán.