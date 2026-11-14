‘No nos moverán’: cuando la sed de justicia se convierte en venganza

La película No nos moverán (Francia – México, 2024) es el primer largometraje del director Pierre Saint-Martin Castellanos, con guion escrito en colaboración con Iker Compeán Leroux. Aborda la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.
La protagonista es Socorro Castellanos (Luisa Huertas), una abogada, ya de edad avanzada, que desde la muerte de su hermano durante la matanza estudiantil se ha propuesto identificar al soldado responsable y hacer justicia por su propia cuenta.
Esta búsqueda ha deteriorado su relación con su hermana Esperanza y con su hijo, Jorge. Después de muchos años de investigación aparece una pista que podría conducirla hasta el hombre que busca.
Socorro, entonces, decide llevar a cabo un plan de venganza que, además de resultar arriesgado, adquiere dimensiones absurdas. Su propósito pone en peligro su seguridad, sus vínculos afectivos y su patrimonio.
Encontrar al responsable de la muerte de su hermano y vengarse le ha dado sentido a su vida. Es ella la que va a hacer justicia ante la incapacidad de hacerlo de parte del gobierno.
La película plantea así una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto la búsqueda de justicia puede convertirse en otra forma de cautiverio cuando la vida entera queda organizada alrededor del rencor?
El director presenta la matanza de Tlatelolco no como algo del pasado, que se registra en los libros de historia, sino como un acontecimiento que sigue presente en la conciencia de quienes perdieron a sus familiares.
Para Socorro, el tiempo no ha conseguido transformar la pérdida en una memoria que acepta y procesa lo que ocurrió; por el contrario, los años han fortalecido su deseo de encontrar al responsable, y hacer justicia por su propia mano. ¿La venganza restituye a la justicia?
Socorro tiene razones que alimentan su indignación, pero el relato muestra que castigar al culpable no necesariamente devuelve la paz ni restituye aquello que se perdió. La memoria es indispensable, aunque debe encontrar una manera de convivir con el presente.
Luisa Huertas realiza una actuación creíble que hace presente la complejidad del personaje que es Socorro. La fotografía de César Gutiérrez Miranda, en blanco y negro, contribuye a crear una atmósfera de austeridad y refuerza la impresión de que el pasado continúa proyectando su sombra sobre el presente.
Esta primera obra de Pierre Saint-Martin Castellanos ofrece una mirada sobre la tragedia de 1968, que no responde a las preguntas que siguen abiertas, pero sí abre el espacio para considerar el dolor de las familias marcadas por la pérdida y una sociedad que necesita examinar críticamente su pasado.
Entre los premios que ha obtenido No nos moverán están, en la 67.ª Edición de los Premios Ariel, mejor ópera prima, Pierre Saint-Martin; mejor guion original; mejor revelación actoral; mejor actriz, Luisa Huertas.
En el Festival Cinelatino de Toulouse 2024: Premio de Ficción Estudiantil; Premio de Ficción CCA; Premio de la Crítica del Sindicato Francés de la Crítica de Cine (SFCC). Festival de Cine Iberoamericano de Huelva 2024: Colón de Plata a la Mejor Interpretación, Luisa Huertas. Premio Casa de Iberoamérica, Pierre Saint-Martin y Víctor Léycegui.
Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) 2024: Premio Mezcal a Mejor Película Mexicana; Premio del Público (Favorita de la muestra); mención especial a la mejor actuación, Luisa Huertas.
‘No nos moverán’
Título original: No nos moverán
Producción: Francia – México, 2024
Dirección: Pierre Saint-Martin Castellanos
Guion: Iker Compeán Leroux y Pierre Saint-Martin Castellanos
Fotografía: César Gutiérrez Miranda
Música: Alejandro Otaola
Reparto: Luisa Huertas; Rebeca Manríquez; José Alberto Patiño; Juan Carlos Colombo; Pedro Hernández (...)