‘No nos moverán’: cuando la sed de justicia se convierte en venganza

En este filme, Pierre Saint-Martin Castellanos convierte la matanza de 1968 en una herida que sigue abierta. Luisa Huertas interpreta a una mujer atrapada entre la memoria, el rencor y la necesidad de justicia

La película No nos moverán (Francia – México, 2024) es el primer largometraje del director Pierre Saint-Martin Castellanos, con guion escrito en colaboración con Iker Compeán Leroux. Aborda la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

La protagonista es Socorro Castellanos (Luisa Huertas), una abogada, ya de edad avanzada, que desde la muerte de su hermano durante la matanza estudiantil se ha propuesto identificar al soldado responsable y hacer justicia por su propia cuenta.

Esta búsqueda ha deteriorado su relación con su hermana Esperanza y con su hijo, Jorge. Después de muchos años de investigación aparece una pista que podría conducirla hasta el hombre que busca.

Socorro, entonces, decide llevar a cabo un plan de venganza que, además de resultar arriesgado, adquiere dimensiones absurdas. Su propósito pone en peligro su seguridad, sus vínculos afectivos y su patrimonio.

Encontrar al responsable de la muerte de su hermano y vengarse le ha dado sentido a su vida. Es ella la que va a hacer justicia ante la incapacidad de hacerlo de parte del gobierno.

La película plantea así una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto la búsqueda de justicia puede convertirse en otra forma de cautiverio cuando la vida entera queda organizada alrededor del rencor?

El director presenta la matanza de Tlatelolco no como algo del pasado, que se registra en los libros de historia, sino como un acontecimiento que sigue presente en la conciencia de quienes perdieron a sus familiares.