¿Recuerda el famoso “Plan B” de reformas electorales del Presidente? ¿Sí?, que bueno ya que nuevamente ha surgido a la luz por lo que considero importante señalar algunos puntos sobre este Plan B.

Actualmente hay cinco vocales en cada una de las 300 juntas distritales, entendamos las juntas distritales como los órganos permanentes de ejecución y soporte técnico de las actividades del INE, con la reforma desaparecen los cinco vocales y queda uno solo con las funciones de los cinco, una persona que haga lo que actualmente hacen cinco, suena funcional.

Actualmente tramitar la credencial de elector es posible acudiendo a uno de los casi 900 módulos que existen en el país, estos módulos sirven para alimentar el padrón electoral (base de datos que contiene la información básica de la población mexicana que ha solicitado su credencial para votar con fotografía), con la reforma aparte de que una sola persona sería la responsable en cada distrito de este padrón, abre la posibilidad de que estos módulos se instalen en escuelas o centros de salud, sí, esos centros de salud que por lo general no se dan abasto y sí, en escuelas donde lamentablemente no hay espacios adecuados para los docentes y estudiantado. A eso agreguemos que la información del padrón electoral estaría en manos del “gobierno”.

Otro cambio que propone esta reforma es que la Secretaría de Relaciones Exteriores valide la información del Listado nominal (contiene a los habitantes que cuentan con credencial para votar con fotografía vigente y por ende pueden votar), por lo que la información del INE tendría que ser validada por un funcionario de gobierno con todos los riesgos que eso conlleva.

Un cambio fuerte es relativo al día de la jornada electoral, actualmente los funcionarios de casilla (vecinos de la zona donde se instala la casilla), quienes son las personas que cuentan los votos y llenan las actas, un acta para cada tipo de elección, posteriormente es necesario trasladar los paquetes electorales a los Consejos Distritales correspondientes, esto se hace en muchas ocasiones junto a los Capacitadores Asistentes Electorales (CAES) , una vez que llegan los paquetes se empieza a alimentar el Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Una vez que se concluye esta etapa (recordemos que lleva horas e incluso días), el miércoles siguiente al día de la elección se comienzan los cómputos distritales, la reforma plantea que los cómputos distritales inicien el mismo día de los comicios sin eliminar el PREP, dejando dos sistemas simultáneos de resultados y elimina también la facultad de los CAES de apoyar a los funcionarios de casillas.

Los CAES son personas que durante meses fueron instruidos en sus funciones, incluso hay personas que tienen experiencia de procesos pasados y son sumamente valiosos, el quitar funciones en lugar de abonar a un mejor desarrollo de la jornada abonará a que la jornada sea más lenta. Los funcionarios de casilla lo hacen de manera voluntaria y hay que darles el reconocimiento que se merecen, pero vale la pena recordar que muchos funcionarios de casilla quieren irse a descansar una vez que terminan de realizar el cómputo y el llenado de actas, dejándole a los CAES el traslado de los paquetes, esto es muy común, en el 2021 los CAES apoyaron en el traslado del 55 por ciento de los paquetes electorales.

Un cambio más es lo referente a la propaganda gubernamental, actualmente esta debe de suspenderse durante las campañas electorales y hasta que concluya la jornada electoral, con la reforma no se considera propaganda a la promoción no etiquetada como tal, tampoco considera como propaganda gubernamental las manifestaciones de los servidores púbicos “en uso de su libertad de expresión, de esta manera tendremos manifestaciones de apoyo interminables y un detalle más; ningún candidato o precandidato puede perder su registro como tal, independiente de los actos que realice. Qué curioso, me acordé de Salgado Macedonio.

El último cambio es respecto al INE, actualmente cuenta con el Servicio Profesional Electoral, la reforma contempla reducir un 84.6 por ciento dicho servicio y desaparecer la rama administrativa, modificando la estructura del INE, vulnerando su autonomía e independencia, poniendo en riesgo la organización de las elecciones, los mecanismos de participación ciudadana, así como derechos políticos electorales y laborales de cientos de ciudadanos.

Ahora, habiendo hechos estos comentarios, recordemos que el INE es un órgano autónomo (después de años de lucha) que aun cuando podamos verlo como “gobierno” no lo es. Seguramente Usted tiene credencial de elector (espero que actualizada). ¿Recuerda cómo fue el trámite? ¿Se tardó? ¿Lo atendieron bien? ¿Fue rápido? ¿Presenció actos de corrupción? ¿Le cobraron por expedir su credencial?, piense sus respuestas. Ahora recuerde un trámite de “gobierno” como puede ser el pago del predial, le expedición de actas de nacimiento, una cita del SAT o tramitar el pasaporte, ¿cómo fue el trámite? ¿Se tardó? ¿Lo atendieron bien? ¿Fue rápido? ¿Presenció actos de corrupción?

PD._ La Ministra Esquivel plagió su tesis, por lo que es necesario señalar que cada día que pasa la Ministra en la SCJN, es un día que se demerita más la SCJN, la UNAM y el derecho en nuestro país.