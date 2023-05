“El tiempo es corto y aún no sabemos qué va a pasar con el Acuario de Mazatlán. Lo que se debe hacer es que el nuevo acuario pague una renta al antiguo y liquidar al personal, pero si no nos cumplen con estas condiciones no se va a cerrar el acuario (viejo)”. Palabras del Señor Alcalde del Municipio de Mazatlán. (El Faro, 24 de abril).

Y luego recula.

Si ellos cumplen con las liquidaciones, no hay problema, ellos abren y nosotros cerramos las instalaciones del acuario (antiguo).

Entonces recula Señor Alcalde. Viril sería de su parte obligarlos a pagar una renta por el acuario de Mazatlán, al que Usted se refiere como viejo o antiguo, y no limitarse al pago de liquidaciones; o bien, que no paguen renta. Que el Acuario de Mazatlán sea administrado por el Municipio y sus ganancias se apliquen en su mantenimiento. En Semana Santa se captaron por entradas al Acuario 200 millones de pesos, y en Semana de Pascua 300 millones. Generan ganancias, ¿para qué cerrarlo?

Mantener en manos del Municipio el Acuario de Mazatlán para beneficio de los mazatlecos sería un acto de dignidad. Tenga por seguro que el pueblo lo recordará con cariño y aprecio.

Se invirtieron más 1,800 millones de pesos en el nuevo Acuario Mar de Cortés. Inversión público privada, que es un decir para disfrazar el despojo de nuestros impuestos.

Más del 90 por ciento es inversión federal, que representa aproximadamente 1,600 millones de pesos.

Ernesto Coppel no quiere dar a conocer su inversión, dizque porque es confidencial.

El que nada debe nada teme. Una concesión de su primo Quirino Ordaz Coppel, ex Gobernador de Sinaloa, por 30 años.

¿Cuánto recibirá el Ayuntamiento de Mazatlán por cada peso de ganancia? Sólo 4 centavos por peso. Un atraco público privado, con tintes de legalidad.

Nos robaron el Bosque de la Ciudad, que ahora pomposamente le dicen el Parque Central, y perpetraron el ecocidio de gran parte de la Laguna del Camarón. Construyeron una avenida del ecocida y le pusieron su nombre: Quirino Ordaz Coppel. Bienes públicos para ganancias de depredadores.

Por eso Señor Alcalde Édgar Augusto González Zataráin, que no paguen renta. Rescate nuestro Acuario de Mazatlán como un grito de rebeldía y dignidad. El pueblo de Mazatlán se lo agradecerá.

Abel Cortez

Abril 2023