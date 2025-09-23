No se queje, haga algo

Hay caminos legales que pueden ayudar muchísimo a darle solución a los problemas que enfrentan los derechohabientes del IMSS por el servicio defectuoso que presta.

Me ha tocado leer en redes sociales, en medios impresos y hasta he escuchado en persona cómo la gente se queja del servicio que presta el IMSS.

En el 99 por ciento de esos casos las quejas no pasan de eso y el quejoso no hace nada para mejorar su situación.

Cirugías que no se hacen, se posponen mes tras mes o que salen mal causando mayores daños al paciente y a veces hasta la muerte.

Tratamientos o estudios que no se llevan a cabo ni a tiempo ni bien, medicamentos escasos o que definitivamente no tienen en existencia.

Malos tratos de médicos, enfermeras y del personal administrativo, instalaciones sucias, falta de camas para los enfermos y la lista sigue y sigue.

Pero repito, el 99 por ciento de los afectados no pasa de quejarse y eso a veces ni siquiera lo hacen.

Dentro de esos caminos se encuentran el juicio de amparo y las acciones colectivas, así como demandas por responsabilidad patrimonial del estado, responsabilidad civil de los médicos y daño moral.

Y si se pregunta si le saldrá más caro el caldo que las albóndigas déjeme decirle que hay despachos de abogados, como el nuestro, que pueden manejar esos casos pro-bono, es decir sin cobrar honorarios ni gastos.

Es más, como lo he comentado antes, nuestro despacho ganó una acción colectiva contra el IMSS a nivel nacional, para que mejore el servicio que presta y si usted es derechohabiente y enfrenta problemas de salud por falta de atención médica, hospitalaria, estudios clínicos o medicamentos, puede sumarse gratuitamente a esa acción colectiva para que el Juez federal que condenó al IMSS lo obligue a atenderlo como debe ser.

Para sumarse sólo tiene que mandar un email a info@acsinaloa.com o al WhatsApp 669 154 4719 para decirle que se necesita.

La solución legal a su sufrimiento o el de sus familiares o amigos ya está ahí, ahora le toca a usted dejar de ser desidioso y pasar a la acción.