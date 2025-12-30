No se resigne, pelee contra el IMSS

Pero usted o sus familiares o amigos, como todo derechohabiente del IMSS, no tiene que resignarse a enfermar más, sufrir dolores insoportables o morirse por el cochinero de servicio que presta esa institución

Desafortunadamente me ha tocado enterarme de las pesadillas de terror que tienen que enfrentar los derechohabientes del IMSS cuando tienen que acudir a esa institución para aliviar sus problemas de salud.

Malos tratos del personal, falta de medicamentos, estudios clínicos que no pueden hacerse ahí o para los que tienen que sacar cita con semanas o meses de retraso, cirugías que no se programan a tiempo, largas filas desde la madrugada para alcanzar fichas para que los atiendan, etc.

Y no se diga cuando el paciente tiene que ser atendido por un especialista, pues en este caso la espera puede ser de al menos seis meses.

En fin, por supuesto que no tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca y al menos en el IMSS tenemos un sistema de salud de muy pero muy baja categoría donde los pacientes llegan ya muy enfermos cuando les toca por fin su cirugía o cita y a veces no llegan porque ya se murieron.

Usted tiene derecho a la salud de acuerdo con el artículo 4° constitucional y puede exigir al IMSS que lo respete y garantice.

¿Cómo hacerlo? Muy fácil, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, acuda a los tribunales para demandar al IMSS.

Tiene dos vías para hacerlo, una, la más rápida porque ya está avanzada, es la acción colectiva que ya se le ganó al IMSS donde es muy sencillo sumarse a ella y, lo mejor, es totalmente gratis (mándeme email).

La otra, presentar un amparo para que le den los medicamentos que no le dan, le hagan la cirugía que necesita con todo y análisis clínicos y, lo mejor, lo hagan de inmediato.

Si usted no tiene dinero para el amparo, no se preocupe, mándeme un email a mi dirección que aparece en esta colaboración y en mi despacho con todo gusto y gratuitamente le ayudaremos a presentar y tramitar su amparo.

Repito, no se resigne ni sea apático, su salud es importante y el IMSS (el ISSSTE también) tiene la obligación de atenderlo, tratarlo y curarlo con eficacia y rapidez.