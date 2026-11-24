Los nuevos horizontes no sirven de mucho cuando llevamos los viejos errores a bordo

El problema quizá no está en el mar

Hay personas que pasan buena parte de su vida buscando un barco nuevo. Cambian de empleo, de empresa, de socios, de proyectos o incluso de relaciones convencidas de que el siguiente destino será distinto. Durante un tiempo todo parece mejorar: el entorno es diferente, las expectativas son altas y las oportunidades parecen ilimitadas. Sin embargo, tarde o temprano vuelven a aparecer conflictos parecidos, obstáculos similares y resultados que recuerdan demasiado a experiencias anteriores. Entonces surge una pregunta incómoda: ¿Y si el problema no está en el barco, sino en la manera de navegar? Con frecuencia confundimos cambiar de circunstancias con transformarnos. Pensamos que una nueva oportunidad resolverá aquello que nunca hemos revisado en nosotros mismos. Pero podemos cambiar de entorno y seguir cargando los mismos hábitos, prejuicios, miedos, expectativas y formas de tomar decisiones. Por eso, muchas veces los problemas cambian de escenario, pero conservan el mismo desenlace.

Cuando el naufragio se repite

Imaginemos a un capitán que después de cada naufragio adquiere una embarcación diferente. Siempre encuentra una explicación externa para justificar el fracaso: el barco era pequeño, la tripulación era inexperta o la tormenta fue demasiado fuerte. Lo que nunca hace es revisar sus mapas, escuchar a quienes lo acompañan o reconocer que algunas de sus propias decisiones contribuyeron al resultado. Hasta que alguien le plantea una pregunta sencilla: ¿Cuántos barcos más necesitas perder antes de aprender a navegar? Esa pregunta resume una realidad que aplica tanto a la vida personal como al mundo empresarial. La experiencia por sí sola no genera sabiduría. Hay personas que acumulan años de trabajo, cargos, éxitos y fracasos sin modificar una sola conducta relevante. La verdadera experiencia surge cuando somos capaces de convertir lo vivido en aprendizaje.

Una lección para las empresas familiares

En las empresas familiares este fenómeno es frecuente. Cuando aparecen problemas, muchas organizaciones reaccionan sustituyendo directivos, incorporando nuevos consejeros o acelerando procesos de sucesión. En ocasiones esas medidas son necesarias, pero rara vez solucionan por sí mismas las causas profundas. Si continúan la falta de comunicación, la concentración excesiva de decisiones, la ausencia de reglas claras o la confusión entre familia, propiedad y empresa, los conflictos simplemente cambian de nombre. Algo similar ocurre durante la sucesión. Entregar el puesto no significa transmitir la capacidad de ejercerlo. La continuidad empresarial no depende únicamente de quién ocupa el cargo principal, sino de la calidad del gobierno corporativo, la preparación de la siguiente generación y la existencia de acuerdos que permitan construir confianza. Cambiar de generación sin cambiar conductas puede significar transferir no sólo el patrimonio, sino también los conflictos.

El verdadero cambio comienza en el timón

En algún momento todos enfrentamos la tentación de responsabilizar exclusivamente a las circunstancias por aquello que se repite en nuestra vida. Sin embargo, el crecimiento personal comienza cuando dejamos de preguntar quién tiene la culpa y empezamos a preguntarnos qué debemos aprender. Esto no significa permanecer en situaciones que dañan nuestros valores o nuestro bienestar. Existen momentos en los que cambiar de barco es la decisión correcta. Lo importante es no marcharnos sin llevarnos las lecciones que la experiencia intentó enseñarnos. La madurez consiste en distinguir cuándo necesitamos cambiar de entorno y cuándo necesitamos cambiar nosotros. Requiere humildad para reconocer errores, inteligencia para aprender de ellos, valentía para corregir el rumbo y disciplina para evitar volver a los mismos patrones de conducta. Porque no siempre podremos elegir el mar que nos toca cruzar, pero sí podemos prepararnos para navegarlo mejor. Con los años he aprendido que uno de los grandes errores del liderazgo consiste en buscar culpables cuando deberíamos buscar aprendizajes. En las empresas, en las familias y en la vida personal, el progreso sostenible rara vez proviene de sustituir personas de manera constante. Surge cuando mejoramos la forma en que pensamos, decidimos y actuamos. Y cuando llega el momento de entregar el timón, quizás el legado más valioso no sea una empresa más grande, un patrimonio más amplio o un barco más sofisticado. Quizá el verdadero legado sea formar personas capaces de tomar mejores decisiones que las nuestras. Porque el verdadero legado no consiste en entregar un barco a la siguiente generación, sino en enseñarle a navegar sin repetir nuestros naufragios.

De la reflexión a la acción