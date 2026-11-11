‘Nocturno’, de Giménez Cacho, un monólogo teatral

En 'Nocturno', el monólogo de Adam Rapp dirigido por Francisco Franco, Daniel Giménez Cacho encarna a un hombre atrapado en el recuerdo de una tragedia. Solo en el escenario, sostiene durante hora y media una interpretación magistral en la que la palabra, la voz y el remordimiento lo dicen todo

El dramaturgo estadounidense Adam Rapp (Chicago, 1968), escribió Nocturno en 2000, que se estrenó en 2001 en el New York Theatre Workshop, en Nueva York. La obra ha sido traducida al español y adaptada por Guillermo Wiechers.

Y Daniel Giménez Cacho, con ese texto, actúa un monólogo de una hora y 35 minutos de manera ininterrumpida. La dirección de la puesta en escena es de Francisco Franco, y la escenografía y la iluminación, de Aurelio Palomino.

El monólogo inicia, en seco, diciendo: “Cuando tenía 17 años maté a mi hermana”.... Y esa oración es el principio de una historia personal y de una confesión, abierta y profunda, que es el contenido del monólogo.

Giménez Cacho actúa a un hombre de 62 años, ahora un escritor, que regresa a ese momento que ha condicionado su vida; el homicidio imprudencial de su hermana de nueve años, que mata en un accidente con el carro que maneja.

En el escenario solo está el actor y su voz, que en un diálogo del personaje consigo mismo, de enorme densidad, rememora ese hecho y lo que éste ha influido en su vida y en sus relaciones con los suyos. El recuerdo siempre está ahí, y nunca se ha ido.

El escenario minimalista y la iluminación contribuyen a que todas las miradas, y los oídos, se centren en el actor, que se desplaza sobre una plataforma, donde lo único que existe es él y el texto que pronuncia.