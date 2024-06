Lamentablemente observé, al igual que el proceso electoral pasado, que nos cuesta escribir con letra los números y seguir instrucciones.

¿Qué le pareció la jornada electoral? ¿Votó? Espero que sí lo haya hecho, de igual manera espero que la emisión de su voto haya sido sin ningún contratiempo.

El IEES, a través de sus consejos municipales y distritales, otorgó constancia de ganadores, algunos candidatos que no fueron declarados ganadores a lo mejor impugnarán, especialmente en elecciones tan cerradas como lo fue en Navolato, donde el candidato ganador lo hizo solo por 12 votos. Por supuesto que habrá que esperar si las impugnaciones (en caso de que las hubiere) surten los efectos deseados por quienes las interpusieron.

Hay varios análisis que seguramente ya leyó, respecto del desarrollo de esta jornada electoral que acaba de pasar, yo por mi parte le puedo decir que ha sido un gusto una vez más presenciar cientos de personas comprometidas con la democracia, trabajando hasta altas horas de la madrugada, con la única finalidad de cumplir con el trabajo. Esto se lo digo porque en el Distrito 11, la sesión del domingo 2 de junio inició a las 8:00 am y terminamos hasta el día siguiente alrededor de las 5:00 am; el miércoles 5 de junio, el cual es el día del cómputo, terminamos a las 2:00 am del día jueves 6 de junio, y durante estas horas pude ver (y corroborar) el esfuerzo tan grande que se hace para que se cumpla con lo ordenado por nuestra ley y también educación cívica.

En esos días (2 de junio y 5 de junio) tuve que “cantar”, es decir, leer todos los resultados de los paquetes electorales que llegaron al distrito, los cuales fueron 175. Recordemos que el día de la jornada el trabajo del consejo distrital local es recabar todos los paquetes electorales, los paquetes electorales deben traer un acta con los resultados por fuera del paquete, algunos los traían y otros no, al finalizar la jornada electoral, es decir, al terminar de recibir todos los paquetes la ventaja de Morena era inigualable, obtuvo 17 mil 471 votos de los 35 mil 282 votos válidos que se pudieron “cantar”.

El día miércoles 5, una vez que se cotejaron y recontaron los paquetes que se tuvieron que volver a contar (por así señalarlo la ley) la ventaja continúo siendo inigualable, Morena obtuvo 22 mil 069 votos de los 44 mil 067 votos válidos. ¿Por qué aumentó el número? Porque acuérdese que el miércoles se abrieron los paquetes y se recontaron los votos, repito, esto así lo señala la ley, los paquetes se deben abrir y recontar si el paquete al recibirse tiene muestras de alteración, los resultados de las actas no coinciden, se detectan alteraciones evidentes en las actas, no existe acta de escrutinio y cómputo dentro del paquete, existen errores o inconsistencias evidentes o el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre el primer y segundo lugar.

Lamentablemente observé, al igual que el proceso pasado, que nos cuesta escribir con letra los números y seguir instrucciones. En las actas vienen apartados para que se escriba el número de votos tanto con numero como con letra, y gracias a esta instrucción nuevamente vi maneras incorrectas en que se puede escribir el número 129, “zientoveintenueve”, “siento veinte nueve”, “zientobeintynuebe”, “cientobeintinueve” entra otras formas, esto quizá le parezca cómico, pero no debería de serlo; de hecho una vez más me gustaría que los ahora candidatos electos pongan atención en esta pequeña pero relevante observación, el escribir los números correctamente es información que se da en primaria, y claro que para el caso de los votos, si el número es 129 y se escribe incorrectamente, cuentan los 129 votos, pero esto no significa que debamos sonreír y pensar en otra cosa, debemos ver como seguramente este tipo de errores se repitieron en miles de casillas y actuar en consecuencia.

Usted podrá pensar (y con razón) que hay cientos de miles de problemas más importantes que atender, pero recuerde que estamos hablando de educación básica, y que cientos de miles de nuestros hermanos mexicanos no pueden escribir correctamente los números, repito, educación básica fundamental, esperemos el próximo proceso no me encuentre a “zientobeintynuebe” otra vez.