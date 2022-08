Es común que se hable de nostalgia de la infancia, del pueblo donde se nació, de los tiempos que se han ido, de los recuerdos entrañables y queridos, de los amigos y familiares fallecidos. Incluso, se puede hablar, también, de nostalgia de la muerte

La nostalgia tiene un lugar preponderante en los antiguos relatos griegos, quienes narraron el gozoso regreso a casa después de afrontar problemas y penurias (nostos: regreso y álgos; dolor). La epopeya del retorno de Ulises a su amada patria: Ítaca, donde lo esperan Penélope y Telémaco, es representativa y clásica.

El término fue acuñado en 1688 por el suizo Johanes Hofer, quien estudió medicina y con esta palabra hizo alusión a la añoranza que se siente por la patria, casa, pueblo, familiares y amigos, sobre todo en el caso de los soldados en combate.

Es común que se hable de nostalgia de la infancia, del pueblo donde se nació, de los tiempos que se han ido, de los recuerdos entrañables y queridos, de los amigos y familiares fallecidos. Incluso, se puede hablar, también, de nostalgia de la muerte.

En el lenguaje poético es muy común esta relación de nostalgia, como podemos notar en el libro de poemas: Querida muerte; poesía oscura, de la ecuatoriana Victoria Panezo. En el poema En tus brazos, dice: “Ven, no tardes más, aquí está mi moneda, para pagar mi viaje a la eternidad” (recordemos que en la mitología griega se ponían dos monedas en los ojos de la persona difunta para pagar al barquero el cruce del río Aqueronte y, así, evitar vagar eternamente en el inframundo).

De manera íntima, el uruguayo Mario Benedetti, expresó: “Si mañana no despertara solo cree que me he dormido. Piensa que en la paz de mi sueño te sueño y no me he ido. También escucha mi música, lee mis libros, usa mi ropa, toma mi copa, bebe mi vino. No me recuerdes ausente, no me busques en el olvido, búscame dentro de ti, ahí estaré contigo”.

¿Tengo nostalgia de la muerte?