Hoy queremos referirnos a estas Nostalgias, para recordar el primer disco (2024) del tenor mazatleco Carlos Osuna (su segundo disco es Pazzione, 2025), donde interpreta éxitos clásicos de la canción mexicana, mismos que ejecutará en el concierto que ofrecerá este sábado 25, a las 18:00 horas, acompañado por la Camerata de Mazatlán, dirigida por Sergio Freeman, en el Teatro Pablo de Villavicencio, como anticipo de la clausura dominical del Festival Cultural Sinaloa 2025.

Nostalgias es un tango, cuya letra fue escrita por Enrique Cadícamo y la música por Juan Carlos Cobián. Habla de la frustración que causa un rompimiento: “Quiero emborrachar mi corazón, para poder así brindar por los fracasos del amor”. Se trata de un amor adolorido, lastimado, que sangra y siente nostalgia por el amor perdido. Sin embargo, nostalgia es, también, la pena de estar ausente de la patria o los amigos.

Carlos Osuna es el único tenor mexicano que pertenece al Ensamble de Solistas de la Ópera de Viena desde hace 15 años, pero la fama no lo ha mareado y continúa siendo una persona sencilla, amistosa y amable.

El programa incluye “Cuando vuelva a tu lado”, de María Grever; Piensa en mí, de Agustín Lara; Júrame, de María Grever; Estrellita, de Manuel M. Ponce; Muñequita Linda, de María Grever; Dime que sí, de Alfonso Esparza Oteo; Besos robados, de Jorge del Moral. Cabe destacar que contará con la participación especial de la soprano Evelyn Tovón, del Taller de Ópera de Sinaloa, que dirige José Manuel Chú.

Después del intermedio, el programa prosigue con Así, de María Grever; Mujer, de Agustín Lara; Alma mía, de María Grever; Tengo nostalgia de ti, de Tata Nacho; Granada y Arráncame la vida, de Agustín Lara; Bésame mucho, de Consuelo Velázquez y Mazatlán, de Gabriel Ruiz.

¿Siento nostalgia?