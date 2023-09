gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

https://kioscodelahistoria.mx/nuestra-generacion-de-oro/

Aportación de Eduardo “Lalo” Ordóñez

“El té negro era Lipton; los refrescos, Coca Cola, Pepsi Cola, Orange Crush, Squirt, Delaware Punch. Los nacionales, Peñafiel, Garcicrespo, Jarritos, Pascual, Lulú, Titán y Chaparritas el Naranjo (que no tienen comparación).

Las discotecas de moda eran el Champagne a Go Go, Los Globos, el Terraza Casino, el Cero Cero en el Camino Real, el Señorial y en Ciudad Satélite, El Castillo del Yorsi. Los espectáculos más taquilleros se presentaban en El Patio (ahí debutaron José José, Raphael, etc.).

Las pastelerías de moda eran El Globo, la pastelería Suiza y Bondy; las panaderías, Elizondo y La Veiga; el súper se hacía en Aurrerá, Comercial Mexicana, Gigante, Cemerca o Sumesa. Esta última tienda era el ancla del Centro Satélite, antecedente de Plaza Satélite, el primer mall de la zona metropolitana de la Ciudad de México y qué decir de Plaza Universidad.

Las medicinas se compraban en la Farmacia de Dios.

Las gasolinas eran, al igual que hoy, de Pemex, pero las marcas eran Mexolina, de 70 octanos; Super Mexolina, de 80, Gasolmex, de 90, y Pemex 100. Todas contenían plomo.