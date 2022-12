Las lecciones que nos enseñan los misterios de los asesinatos.

Por Paul Craig Roberts

“Soy fan de las historias de misterio escritas por mujeres británicas durante las décadas de 1920 y 1930, aunque escribieron más allá de esa época. Los leo por su historia social, por los modales y el comportamiento de la época, y por la asombrosa cortesía y moderación de la Policía. No había equipos SWAT, ni brutalidad. Como todos mis escritores favoritos pintan la misma imagen del comportamiento policial, la vida del pueblo, las clases altas y bajas, creo que las representaciones son verdaderas. Utilizo los libros como un escape de nuestro tiempo bárbaro hacia una existencia civilizada cuando existían damas y caballeros, policía, modales y comportamiento moderado.

Pero hay mucho más que aprender de los escritores. Para no tener que repetir ‘en mi opinión’, declaro desde el principio que lo que sigue es solo eso, mi opinión. No he estudiado misterios de asesinatos y no pretendo ser una autoridad. Eres respetado por tu propia opinión.

Mis favoritos son Agatha Christie, Dorothy Sayers, Elspeth Huxley, Josephine Tey, seudónimo de Elizabeth MacKintosh, que era escocesa, y Ngaio Marsh, un neozelandés que parece conocer Inglaterra tan bien como los demás. Todavía no me he acercado a Margery Allingham.

Con solo novelas de misterio puro, Agatha Christie es la mejor. Es la tercera autora más leída después de la Biblia y Shakespeare, ambos disminuyendo rápidamente en número de lectores a medida que son desaprobados. Su misterio más famoso es Asesinato en el Orient Express. No se dio cuenta del potencial de su relato corto, Testigo de cargo, sacado a relucir en la película protagonizada por Marlene Dietrich y Charles Lawton, una de las mejores películas de todos los tiempos.

Christie es la más prolífica y la más leída. Sus libros quizás superan en número a la combinación de los otros cuatro. Sus detectives privados, Hercule Poirot y Miss Marple, son caracterizaciones superiores al Alan Grant, de Tey; el detective-inspector jefe Alleyn, de Scotland Yard, de Marsh; y el superintendente Vachell, de Huxley; pero todos son conmemorativos. Lord Peter Whimsey, de Sayers, es único en su clase.

Veo a mis otros cuatro favoritos como escritores que incluyen un asesinato en sus novelas.

De todos los misterios de asesinatos, Los nueve sastres, de Sayers es el mejor. La historia social y la comprensión de cómo era la vida, el arte de tocar las campanas y el misterio mismo son joyas.

De Huxley aprendemos sobre la vida colonial británica en África.

De Tey, quien murió joven a los 56 años antes de que pudiera escribir tanto, obtenemos ideas penetrantes sobre el estado de ánimo liberal que enfoca las críticas en el lado bueno de la sociedad mientras brinda apoyo a los elementos peores. Eran muy conscientes del socavamiento de la sociedad civilizada por la moralidad pervertida de los liberales.

Sayers es igualmente famosa por sus otros escritos, y Huxley por sus crónicas de la vida colonial británica, The Flame Trees of Thika y Out in the Midday Sun.

Tey es conocida por su novela histórica La hija del tiempo, una obra detectivesca que investiga la mano del Rey Ricardo III en el asesinato de los príncipes en la Torre de Londres, una posible elección robada como las dos que ha vivido Estados Unidos recientemente.

La Asociación de Escritores de Crimen calificó La hija del tiempo, de Tey, como la mejor novela negra de todos los tiempos.

De una década (1922-1931) como redactora publicitaria para una agencia de publicidad, Sayer pasó a ser Dama del Imperio Británico”.

