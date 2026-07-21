Nueva amenaza de Trump

Los principales índices neoyorquinos empeoraron su desempeño el lunes y terminaron la jornada con pérdidas, a medida que la incertidumbre geopolítica se impuso a lo que parecía una recuperación del sector tecnológico.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil mixta en Asia y Europa y negativa en América. Los principales índices neoyorquinos empeoraron su desempeño el lunes y terminaron la jornada con pérdidas, a medida que la incertidumbre geopolítica se impuso a lo que parecía una recuperación del sector tecnológico. Los indicadores enlazaron tres sesiones de descenso y terminaron con su puntaje más bajo de tres semanas. Los intercambios tomaron en cuenta que el fin de semana continuó el intercambio de fuego entre Irán y Estados Unidos, sin embargo, reportes señalaron que ambas naciones siguen en contacto mediante mediadores.

La semana pasada fue una volátil para los mercados, ya que la escalada de tensiones en Medio Oriente derivó en ataques consecutivos entre las partes involucradas, impulsando al alza los precios del petróleo y renovando las preocupaciones sobre la inflación. Este desarrollo se produjo poco después de que la inflación en Estados Unidos registrara una caída mensual mayor a la esperada durante junio, generando dudas sobre si la reciente mejora en las presiones inflacionarias podrá sostenerse si los costos de la energía continúan aumentando.

Con una Reserva Federal que mantiene una baja tolerancia a la inflación, cualquier incremento sostenido en los precios del petróleo podría reforzar aún más el reciente giro hacia una postura de política monetaria más restrictiva. Al mismo tiempo, el reciente ajuste en el precio de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial reflejó inicialmente una rotación hacia otros sectores, antes de convertirse en una corrección más amplia del mercado durante la última sesión de la semana, conforme la toma de utilidades pesó sobre el sentimiento de los inversionistas.

A pesar de esta debilidad, la mayoría de las empresas que han reportado resultados han continuado superando las expectativas y proporcionando una guía favorable. En este contexto, los resultados de esta semana serán particularmente importantes, ya que varias de las compañías con mayores inversiones en inteligencia artificial están programadas para reportar, ofreciendo a los inversionistas mayor evidencia sobre si estas inversiones están traduciéndose en una demanda más sólida y en un mayor crecimiento de utilidades.

En México, los índices bursátiles iniciaron la semana con un negativo, luego de una semana de ligera recuperación, a la expectativa de reportes trimestrales locales y atentos al panorama internacional. Los indicadores no han podido enlazar dos alzas consecutivas en cinco semanas. Los portafolios esperan la publicación, en los siguientes días, de datos como las ventas minoristas, la inflación de la primera quincena de julio y la tasa de desempleo.

En el ámbito internacional, destaca que el Gobierno de Irán no ha abandonado la posibilidad de una salida diplomática a la guerra en Medio Oriente, a pesar de que el fin de semana aumentaron los ataques estadounidenses como represalia por la muerte de tropas de ese país en Jordania.

En asuntos energéticos, observamos que el petróleo inició plano la sesión de ayer, pero concluyó con su quinta alza en seis días luego que el Presidente Trump declarara en redes sociales que cualquier baja de un soldado propio sería pagada “con creces” por Irán. Los precios del crudo mostraron una sesión positiva que abonó a la racha positiva reciente luego que fueran dadas a conocer algunas actualizaciones sobre la situación de Medio Oriente. Así, el barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, terminó la jornada con un alza de 0.9 por ciento para quedar en 83.23 dólares por barril, mientras que el precio del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, subió 1.27 por ciento para ubicarse en 89.22 dólares el barril.

Los referentes, que vienen de ganar más de 15 por ciento en la semana previa, registraron su quinta alza de las últimas seis sesiones. El mercado incorporó que el fin de semana continuó el intercambio de fuego entre Irán y Estados Unidos, sin embargo, reportes señalaban que ambas naciones siguen en contacto mediante mediadores. Las esperanzas de que las negociaciones de paz podrían avanzar hicieron que el petróleo cotizara plano en las primeras horas de la sesión del lunes.

En temas cambiarios, tenemos que el peso mexicano logró esquivar el nerviosismo global de este lunes y terminó el día con un avance de casi diez centavos respecto a su cierre previo, al finalizar la sesión en 17.43 unidades interbancarias por dólar, mientras continuaba el intercambio de fuego entre Irán y Estados Unidos durante el fin de semana. No obstante, algunos reportes indican que ambas naciones siguen en contacto a través de mediadores.

La divisa operó ayer en un rango hoy entre 17.4050 y 17.5058 unidades por dólar, en una sesión de escasa información económica en la agenda. Según algunos analistas, en mercados emergentes, el sesgo ayer fue mixto, con el won coreano encabezando las ganancias. Por regiones, América Latina fue la más positiva, con el peso mexicano cerrando como la segunda divisa más fuerte de su grupo.

Ayer, la Casa Blanca estadounidense anunció la imposición de aranceles de 50 por ciento a productos provenientes de Canadá, al considerar que esa nación da un trato discriminatorio a los bienes de Estados Unidos. La nueva disputa ocurre en medio del proceso de revisiones anuales que iniciarán ambas naciones, junto a México, para tratar de ratificar el acuerdo de libre comercio. Esta semana México y Estados Unidos sostendrán una tercera ronda de negociaciones en la capital mexicana. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.