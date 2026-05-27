¿Nueva Babel o Jerusalén?

Señaló el Papa León XIV: ‘La tecnología puede curar, conectar, educar, cuidar la Casa común; pero también puede dividir, descartar, generar nuevas injusticias’.

La Carta Encíclica “Magnifica Humanitas” del Papa León XIV lleva como subtítulo: “Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”, y consta de cinco capítulos, introducción y conclusión.

Los cinco capítulos se titulan: “Un pensamiento dinámico fiel al Evangelio”, “Fundamentos y principios de la Doctrina Social de la Iglesia”, “La grandeza de la persona humana ante las promesas de la IA”, “Custodiar lo humano en la transformación. Verdad, trabajo, libertad”, “La cultura del poder y la civilización del amor”.

La introducción señala: “La magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos”.

El Papa recordó que León XIII se preocupó por la situación de su tiempo, e ilustró sobre los riesgos “de las cosas nuevas”. Por eso, afirmó: “Ahora nos corresponde asumir con lucidez y responsabilidad los retos de nuestro tiempo. Es necesario adoptar instrumentos normativos adecuados, capaces de salvaguardar la justicia y de contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico”.

Ante los nuevos retos, hay preguntas que son ineludibles: “¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos? ¿Qué dirección elegir como comunidad humana y como pueblos?”

Para responderlas, León XIV recurrió a dos icónicas imágenes bíblicas: “la construcción de la torre de Babel (cf. Gn 11,1-9) y la reconstrucción de los muros de Jerusalén (cf. Neh 2-6).”

Babel nos habla de orgullo y pretensión autosuficiente, de incomunicación y dispersión. Nehemías, por su parte, convoca a la responsabilidad y une a todas las familias para reconstruir los muros de Jerusalén.

Hoy, señaló León XIV: “La tecnología puede curar, conectar, educar, cuidar la Casa común; pero también puede dividir, descartar, generar nuevas injusticias”.

¿Construyo Babel o reconstruyo Jerusalén?