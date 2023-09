salomon.gaxiola@gmail.com

El día en que toma protesta el gobernador en turno, es su día, el es el centro de atención, en esta ocasión no fue así, por lo menos no del todo, ya que nuestro Presidente acudió como invitado especial y por supuesto que hizo uso de la tribuna, donde reconoció ampliamente al hoy ex Gobernador Alfredo del Mazo. Lo anterior hace pensar que se unirá a la lista de Quirino Ordaz Coppel, Claudia Pavlovich, Carlos Miguel Aysa y Carlos Joaquín González, todos ellos ex gobernadores y hoy embajadores de nuestro país.