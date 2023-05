La DEA ha probado que los cárteles mexicanos ‘compran precursores químicos de China, los envían a México, producen fentanilo en masa y después lo introducen a Estados Unidos por tierra, por aire y por mar’.

La semana pasada en estas mismas páginas publiqué el artículo La DEA en México, más allá de los discursos (06.05.23), donde daba cuenta de una investigación de la DEA sobre el Cártel del Pacífico y la producción del fentanilo, que se dio a conocer en marzo.

La directora de la DEA, Anne Milgram, que asumió el cargo en junio de 2021, el pasado martes 2 de mayo volvió sobre el tema en una respuesta diplomática a las agresiones e insultos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una reunión en Beverly Hills, California, auspiciada por el Instituto Milken, organización sin fines de lucro con presencia internacional, fijó de manera clara la posición de su gobierno con relación a la producción del fentanilo en México.

El Presidente López Obrador, a pesar de las evidencias mostradas por la DEA (fotografías, grabaciones), mismas que han sido entregadas al gobierno mexicano, niega reiteradamente que en México se produzca fentanilo.

Milgram de manera abierta afirmó que “hay dos cárteles, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que son responsables de prácticamente todo el fentanilo y las metanfetaminas que se consumen en Estados Unidos”.

En versión de la estadounidense, con pruebas en la mano, los cárteles mexicanos “compran precursores químicos de China, los envían a México, producen fentanilo en masa, buena parte la usan para hacer pastillas falsas y después lo introducen a Estados Unidos por tierra, por aire y por mar”.

Contra lo que dice López Obrador, la funcionaria asegura que desde China los socios de los grupos criminales han dejado de enviar productos terminados y se han centrado en proveerlos de precursores, los químicos que sirven para la fabricación de las dosis.

Las afirmaciones de Milgram descalifican lo dicho por López Obrador, que a pesar de las evidencias contundentes -las imágenes de los laboratorios en Sinaloa son públicas- sigue diciendo que en México no se produce fentanilo y que es solo territorito de paso del mismo.

La investigación de marzo lo decía y ahora la directora de la DEA lo reitera: los hijos de “El Chapo” Guzmán, Los Chapitos, “tomaron el control y el Cártel de Sinaloa nunca ha sido más poderoso, nunca ha hecho más dinero”.

Y agrega que “hicieron que el cártel fuera más letal y despiadado, y fueron los primeros en fabricar fentanilo y transportarlo en las redes de distribución que vemos al día de hoy”.

El viernes 5 de mayo, el Presidente volvió a decir que el fentanilo no se produce en México y como prueba dio a conocer que la Marina detectó un contenedor con fentanilo ilegal procedente de China en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Un contenedor con fentanilo de China no prueba que esta droga sintética no se produzca en México, en particular en Sinaloa como lo muestran las fotografías de los laboratorios tomada por agentes de la DEA, sino que de China viene fentanilo y precursores para fabricarlo.

La discusión seguirá en las próximas semanas. El Presidente con una narrativa de insultos y descalificaciones a las autoridades de Estados Unidos y estas, a través de la DEA, van a continuar mostrando pruebas, para sostener lo que dicen.