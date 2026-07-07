Nuevas expectativas para tasas

El peso mexicano ligó tres jornadas en terreno positivo y alcanzó su mejor nivel contra el dólar en dos semanas, después de que la divisa estadounidense perdió tracción al alza en un día con poca información económica relevante.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil mixta en el planeta. El mercado de valores estadounidense cerró ligeramente positivo este lunes, luego de un fin de semana largo y atento a panoramas como el geopolítico y económico, además de expectativas del sector tecnológico. El Nasdaq registró su primera alza en tres días, mientras que el Dow Jones marcó su cuarto máximo de los últimos cinco días. Trascendió durante la jornada que los presidentes Trump y Jinping, de Estados Unidos y China, respectivamente, tendrán una nueva reunión el 24 de septiembre de este año en la Casa Blanca, anunció el Mandatario estadounidense en una conferencia de prensa.

La semana pasada vimos una fuerte recuperación en las últimas sesiones del trimestre, aunque no suficiente para que el SP500 y el Nasdaq cerraran junio en terreno positivo. Sin embargo, la sólida recuperación observada durante abril y mayo permitió que ambos índices registraran uno de sus mejores desempeños trimestrales desde la pandemia. Por su parte, los mercados de renta fija atravesaron otro trimestre volátil, con movimientos significativos en las tasas impulsados por una mayor inflación y un tono más restrictivo por parte de la Reserva Federal.

Si bien las nóminas de junio se ubicaron por debajo de las expectativas, los comentarios del Presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante la conferencia en el Banco Central Europeo sugieren que los responsables de la política monetaria podrían dar un mayor peso al componente de empleo dentro del mandato dual de la Reserva Federal. Esto refuerza la expectativa de que la autoridad monetaria podría mantener las tasas sin cambios durante el resto del año, a pesar de que la inflación continúa por encima de su objetivo. Sin embargo, el mercado sigue proyectando una subida de 25 puntos base para diciembre, reflejando la incertidumbre que aún persiste sobre la trayectoria de la inflación.

En México, el mercado bursátil terminó en sentido positivo la jornada del lunes, tras una semana de descenso e incorporando algunos datos económicos relevantes. Los indicadores accionarios, que vienen de una semana de ligeros descensos, presentaron su primera alza en tres sesiones. El mercado pudo tomar en cuenta que la inversión fija bruta en México creció por segundo mes seguido y a su mejor ritmo desde noviembre de 2020. En tanto, el consumo privado también ligó dos meses de avance.

Los portafolios esperan los próximos días la publicación de datos como la inflación, la producción industrial y las minutas de la pasada reunión del Banco de México. Además, la Reserva Federal estadounidense también dará a conocer sus minutas, mismas que serán seguidas de cerca por los inversionistas en busca de mayor claridad sobre el rumbo futuro de la política monetaria, después de los datos mixtos de empleo reportados la semana pasada en la Unión Americana.

En temas energéticos, tenemos que los precios del crudo presentaron una sesión ligeramente negativa el lunes, incorporando anuncios de producción, sin perder atención de la situación de Medio Oriente. Así, el barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, terminó la sesión con una baja de 0.2 por ciento para quedar en 68.55 dólares por barril; mientras que el precio del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, perdió 0.19 por ciento para ubicarse en 71.99 dólares el barril. Los referentes cayeron por primera vez en tres días, sin despegarse de su nivel más bajo desde febrero.

El mercado incorporó que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados acordaron un incremento de producción para agosto, luego de también haberla elevado en junio y julio. La decisión del cartel petrolero está enmarcada en el mayor tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, a raíz de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Además, reportes de medios señalaron que Emiratos Árabes Unidos, que recientemente renunció a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, llevó su producción de petróleo a niveles cercanos a récord en junio; mientras que Arabia Saudita habría recortado sus precios de venta.

En asuntos cambiarios, observamos que el peso mexicano ligó tres jornadas en terreno positivo y alcanzó su mejor nivel contra el dólar en dos semanas, después de que la divisa estadounidense perdió tracción al alza en un día con poca información económica relevante. De acuerdo con los registros del Banco de México, el tipo de cambio interbancario terminó la sesión de ayer en 17.39 pesos por dólar, materializando una apreciación de nueve centavos respecto a su cierre previo del viernes. En tanto, el Índice Dólar, DXY, que evalúa el comportamiento de la divisa estadounidense contra una canasta de seis monedas duras, cerró sin cambios en 100.88 unidades, después de alcanzar un máximo de 101.14 puntos en el intradía.

Según algunos analistas, el peso se favoreció de la corrección técnica del billete americano, así como del sólido reporte local de inversión fija bruta, con lo que inicia la semana en terreno positivo. Este lunes se publicaron los indicadores de la demanda agregada de abril. La inversión fija bruta creció a una tasa de cuatro por ciento mensual, su mayor alza en más de cinco años, mientras que el consumo privado tuvo un incremento marginal. Además, los mercados financieros estadounidenses retomaron actividades después del feriado del Día de la Independencia, con un nuevo rally impulsado por las acciones tecnológicas y de inteligencia artificial que llevó a un alza sustancial en las bolsas. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.