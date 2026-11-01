Nuevas reformas al Poder Judicial, nuevas amenazas a su independencia

La iniciativa presentada por las presidencias de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral y el Órgano de Administración Judicial busca reorganizar el Poder Judicial. Pero sus nuevas facultades de investigación, evaluación y readscripción de personal abren interrogantes sobre la discrecionalidad y las garantías necesarias para preservar la independencia de juezas y jueces

El pasado 6 de octubre, las presidencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), del Tribunal Electoral (TEPJF) y del Órgano de Administración Judicial (OAJ) presentaron a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) y a la Ley de Amparo, como una propuesta para fortalecer su coordinación institucional y autonomía administrativa. No es la primera ocasión que el Poder Judicial solicita al Ejecutivo que presente una reforma al Legislativo; sin embargo, sí es la primera vez que esto ocurre en un contexto en el que un mismo proyecto político encabeza los tres poderes, después de la elección judicial. La propia iniciativa identifica los ejes de la reforma, que según el documento, no busca “corregir” sino atender “áreas de oportunidad para perfeccionar su diseño normativo”. En particular: la elección judicial; el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional; la disciplina y las responsabilidades administrativas; la evaluación del desempeño y la capacitación; la autonomía de gestión y la administración de recursos; organización y gestión del personal. Será relevante ver en qué medida el Ejecutivo retoma está reforma. Sin embargo, vale la pena resaltar algunos aspectos, en particular los relacionados con las facultades de evaluación y sanción de las y los juzgadores y del personal de los órganos jurisdiccionales. Previo a ello, vale la pena destacar algunos cambios en la coordinación institucional. La iniciativa propone reorganizar la SCJN en “secciones”, cada una integrada por cuatro ministros o ministras. Éstas tendrían facultades limitadas tanto en materia competencial como interpretativa: no podrían establecer jurisprudencia ni incidir en el juicio de origen, desarrollar nuevas interpretaciones del derecho o establecer precedentes, atribuciones que quedarían reservadas al Pleno. También destaca la creación de un Pleno de Órganos Superiores del Poder Judicial de la Federación, conformado por las presidencias de la SCJN, del TDJ, del TEPJF y del OAJ, concebido como un mecanismo permanente de coordinación entre dichas instituciones. La iniciativa deja ver las complejidades que ha enfrentado el modelo actual y, en particular, propone retirar al OAJ la facultad de administrar centralizadamente todos los órganos del PJF y convertir a la SCJN, al TDJ y al TEPJF en unidades ejecutoras de gasto directo, con autonomía para administrar y ejercer sus presupuestos y emitir su normatividad. En el plano electoral, destaca que se buscaría fortalecer los perfiles de las candidaturas y la capacitación de las personas electas. No obstante, las preocupaciones principales de la reforma se relacionan con los impactos del modelo en la posibilidad de garantizar la independencia judicial.

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