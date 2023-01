Las expresiones del Gobernador, induciendo inclusive la eventualidad de que él puede ganar la consulta a la comunidad universitaria si ésta se realizara para resolver el sí o el no a la reforma a la Ley Orgánica de la UAS, ‘pues yo también sé cómo hablarles a los jóvenes’, podrían ser el corolario de la controversia sin que nadie sienta que le pican la cresta para que la pelea continúe.

Esta discusión ya debe realizarse en las instancias formales sin que ninguno de los que están obligados a participar se cierre a las posibilidades de acuerdos. Veamos quién pone la primera piedra de la crucial obra de la concordia. De no ser así todo acabará siendo monólogos que, en aras de la verdad, muy poco les interesarán a los universitarios ni a la sociedad en general.

Todavía era jueves cuando Rocha reiteró el plan “serenos morenos y uaseños” ya que posteriormente a la firma de un convenio de colaboración con la Rectora de la UAdeO, Sylvia Paz Díaz Camacho, repitió que no enviará ninguna iniciativa al Congreso para proponer reformas a las leyes orgánicas de las universidades autónomas. Y aquí fue donde le añadió algo de jiribilla: “la autonomía tiene que respetarse desde cualquier orden, sin que poder fáctico alguno pretenda interferir en ello, incluyendo a grupos al interior de las propias universidades”.

Por si fuera poco, los tambores de la beligerancia sonaron desde la UAS al declarar el Rector Madueña, después de la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mazatlán, que “estamos preparados para lo que sea, la Universidad va cumplir 150 años y está forjada en la lucha por la defensa de su autonomía, del autogobierno y vamos a tener ahí, como les digo, nosotros no vamos a iniciar el pleito, pero si nos provocan vamos a responder con todo el peso de la Universidad”.

En la habitual conferencia de prensa de los lunes el Mandatario sinaloense garantizó que él no le haría llegar al Congreso propuesta alguna de cambios al régimen interior de la Universidad, aunque luego de hacer un balance del desarrollo del tema, sobre todo de los posicionamientos del Rector Madueña y del Consejo General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, reclamó amistad y lealtad a quien ha apoyado a la UAS, dijo, como ningún otro Gobernador lo ha hecho.

Todavía iba a contestar dos o tres preguntas más el Gobernador Rubén Rocha Moya en La Semanera, pero decidió cerrar con la advertencia al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, de que si saca a los estudiantes a la calle argumentando la violación a la autonomía de la casa de estudios, entonces desde el despacho del Ejecutivo Estatal sí enviará, contrario a la no intromisión aún sostenida, una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la UAS. La inesperada vuelta de tuerca avisa que aquel que buscó armonizar los ánimos da por terminada la intentona para llevar la fiesta en paz.

Reverso

La punta de la madeja

En la comparecencia del viernes ante el Congreso del Estado, la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, expuso la postura más sensata en lo que respecta a si la intención de la bancada de Morena en la 64 Legislatura local, para reformar las leyes orgánicas de las universidades públicas de Sinaloa, toca o no la autonomía de éstas. “No se han planteado cuáles son los temas en un momento dado que el Legislativo quiere plantear, entonces si no hay un tema en concreto me parecen que se está anticipando un falso debate”.