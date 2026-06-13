Océanos, ciencia y protección: 25 años trabajando por mares llenos de vida

Los océanos nos necesitan urgentemente. También necesitan que las decisiones sobre su protección estén basadas en la mejor ciencia disponible para asegurar un futuro lleno de vida, oxígeno, alimento, sustento y ecosistemas sanos.

Cada 8 de junio celebramos el Día Mundial de los Océanos, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la enorme importancia de estos ecosistemas para nuestro planeta. Este año, además, en Oceana celebramos 25 años de trabajo impulsando la protección marina a nivel global. Durante este tiempo hemos aprendido una lección fundamental: para proteger los océanos no basta con querer hacerlo, es necesario comprenderlos, estudiarlos y tomar decisiones informadas a partir de la ciencia. Los océanos albergan una biodiversidad extraordinaria, desde organismos microscópicos como el plancton hasta algunas de las especies más grandes que han existido, como la ballena azul. Cada una de estas formas de vida cumple una función que contribuye al equilibrio de los ecosistemas marinos. Pero los océanos hacen mucho más que albergar biodiversidad. Regulan el clima global, absorben grandes cantidades de dióxido de carbono y producen aproximadamente la mitad del oxígeno que respiramos. Las corrientes marinas distribuyen calor alrededor del planeta y ayudan a mantener condiciones que permiten la vida tal como la conocemos. Y, por supuesto, los océanos también alimentan al mundo. Millones de personas dependen directamente de la pesca y la acuicultura para obtener alimento e ingresos. En muchas regiones costeras, los pescados y mariscos representan una de las principales fuentes de proteína animal disponible. Detrás de cada captura existen comunidades, familias y generaciones de conocimiento que han aprendido a convivir con el mar y aprovechar sus recursos.

La ciencia como guía para proteger nuestros mares