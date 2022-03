Satoshi Nakamoto

Madrazo y ‘El Pelón’

Mi primo el Jaime: “A mí no se me olvida el día que regresé al Tec de Monterrey a clases de verano el 5 de junio de 1969 y me enteré del ‘accidente’ de avión donde falleció ‘El Pelón’ Osuna, cuando supuestamente el piloto se equivocó de rumbo y dio vuelta hacia el cerro, en vez de la otra dirección y curiosamente falleció también Carlos Alberto Madrazo (papá de Roberto) que estaba empezando un nuevo partido, en oposición al PRI. Murieron 79 personas”. (El Presidente era Gustavo Díaz Ordaz, y Luis Echeverría, el Secretario de Gobernación).

El Manuel: “Ese día del avionazo no se olvida. El papá de un amigo nuestro, en el Tec, era el piloto. Ese iba a ser su último vuelo, pues llegaba a la edad de pensión. Fue su último vuelo”.