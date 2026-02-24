El domingo negro planta frente a nosotros evidencias crudas de que la bestialidad es capaz de sorprendernos con fauces sedientas de sangre, aún desconocidas. Los jueves negros a los que sobrevivimos como antesala de ingreso a mayores horrores adquieren la categoría de irrelevantes al ver cómo dos terceras parte de México ardieron a consecuencia de la baja en el bando criminal con el costo enorme de 25 elementos de la Guardia Nacional abatidos.

Como gesto indispensable de solidaridad con los soldados y sus familias que también sufren las pérdidas de vidas durante el cumplimiento del deber, y en respaldo al General Ricardo Trevilla Trejo que desde el alto mando militar llora a la tropa doblegada por el fuego criminal, en Sinaloa reconozcamos a más de 10 mil elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional y policías federales y estatales que desde antes del domingo, cuando ocurrió la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ya realizaban aquí la Operación Escudo.

La estrategia tipo barrera anticrimen, a la cual se refirió en La Semanera el Gobernador Rubén Rocha Moya, y que hizo posible que ayer la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, declarara todo bajo control en el municipio, fue implementada desde inicios de enero para cerrarle el paso a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación que insisten en ingresar al sur del territorio de los once ríos, aprovechando un cálculo de fragilidad táctica en el Cártel de Sinaloa por la prolongada guerra que les ha causado mermas financieras y logísticas.

El domingo, por acuerdo de Rocha Moya con los generales Héctor Ávila Alcocer, comandantes de la Tercera Región Militar, y Santos Gerardo Soto, al mando de la Novena Zona Militar, las acciones de contención fueron reforzadas ante la posibilidad de que los sicarios del CJNG avanzaran hacia Mazatlán después de situarse en algunos puntos de la zona Escuinapa-Villa Unión.

Inteligencia Militar tuvo conocimiento del curso de procedimientos criminales puestos en marcha por la gente afín al “El Mencho” para extender a Mazatlán la franja de terror que abarcó 20 estados con la reacción violenta de sus sicarios, tendiente a cerrar carreteras con la quema de vehículos pesados y dejar a su paso población aterrorizada y medios de comunicación bloqueados en sus coberturas, para que nada les impidiera acceder a la Perla del Pacífico.

Si bien es cierto que fue logrado el propósito de frenar la incursión del CJNG más allá del norte de Villa Unión es posible que el grupo criminal haya retrocedido a sus refugios en la Sierra Madre Occidental. Lo otro, que sería la natural actitud de un Cártel en tierra ajena, consistiría en regresar a los estados del Bajío mexicano a conocer el testamento criminal que dejó Nemesio Oseguera.

Tal vez la Secretaría de la Defensa Nacional posea trazos del mapa de la reconfiguración del CJNG, pero es muy prematuro predecir el retiro o permanencia en Sinaloa de dicha organización del narco y el final o continuidad de la alianza con alguno de los segmentos confrontados dentro del CDS. Además no pasará mucho tiempo para conocer las señales en uno u otro sentido.

Al participar a diario en la Mesa de Coordinación federal-estatal, el Gobernador Rubén Rocha dispone de información permanente y oportuna sobre las amenazas que significan los cárteles locales o de otros estados para la estabilidad y la seguridad pública de Sinaloa. El domingo, él lo dijo, estuvo todo el día en contacto con los mandos de la Tercera Región y Novena Zona militares y lo que se decidió es blindar al sur del estado con la Operación Escudo, alcanzándose el objetivo de sacar a Mazatlán del ribete de peligro detonado por la caída de “El Mencho”.

Sin embargo, la detención de este objetivo principal para la lucha antinarco nos deja varias lecturas a los sinaloenses. La más importante dice que la realidad violenta, que creíamos conocerla completa después de los culiacanazos del 17 de octubre de 2019 y del 5 de enero de 2023, y de la narcoguerra en curso, de nueva cuenta reta y derrota la capacidad de asombro.

Y nos aconseja que sin dejar de permanecer al lado de las víctimas inocentes de la narcoguerra sinaloense, sí podemos sentirnos orgullosos de los valientes soldados, marinos, guardias nacionales y policías federales y locales que sacrifican sus vidas por cuidarnos a los ciudadanos, a los que se refiere con la voz entrecortada el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Es de bien nacidos ser agradecidos.