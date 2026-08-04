En la situación de pérdida de confianza y de esperanzas que dejan de significar cheques en blanco para los partidos y pretensos, reincidir con personajes de triste estampa para nada cambiará el veredicto de las urnas que vuelve a ser tan predecible como en los mejores tiempos de la dictadura perfecta del priismo. Cualquier barrunto de evolución democrática sería desperdiciado por recurrir a actores o factores de inocultable cauda procaz

A la Oposición política de Sinaloa le urge abrazar a perfiles ciudadanos de alta confiabilidad social y desdibujar a los personajes de siempre en la boleta electoral, como única posibilidad de obtener posiciones en los Congresos federal y estatal, creando contrapesos que obliguen a la Gobernadora o Gobernador, Presidenta o Presidente y alcaldesas o alcaldes en turno a concretar excelentes administraciones públicas sin la comodidad del control absoluto del Poder Legislativo o cuerpos edilicios.

Imaginemos el experimento partidista donde protagonistas de la sociedad civil, de liderazgos probados, copen la cartilla de elección de diputados. Qué gran aliciente sería para los electores notar alternativas como las de Martha Elena Reyes, presidenta de la Coparmex en Sinaloa; Enrique Riveros, ex dirigente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán; Miguel Taniyama, activista en favor de la reactivación económica; Sergio “Pío” Esquer, empresario agrícola al frente de Movimiento Ciudadano, y Alberto Kousuke de la Herrán, científico en trastornos del sueño, sólo por mencionar a algunos.

También a la próxima Gobernadora, que según la proyección del voto emanará del Movimiento Regeneración Nacional, le vendría bien una asamblea popular en la que los consensos se construyan con cabildeos y acuerdos, cerrando el ciclo erróneo donde el Ejecutivo propone y el Legislativo aprueba a ciegas. O ediles que van a la segura con regidores adeptos sin calar las aptitudes por aglutinar en la legitimación de los quehaceres en Ayuntamientos.

Por qué no concentrarse en la pelea por las curules como primer paso en la ascensión a cargos de gobierno de mayor calado, en la presente coyuntura en que el cálculo opositor da por perdida la titularidad del Ejecutivo estatal al menos en la siguiente elección constitucional, y sabe que tal ecuación de probabilidades halla sustento en que los desterrados del gobierno durante una década fueron presas del derrotismo que inclusive les evitó ocuparse y preocuparse por formar e identificar cuadros competitivos y aceptables para las masas sufragantes.

Para que el correcto desempeño de la tarea parlamentaria induzca cambios a futuro en el comportamiento del sufragio, podría tratarse de la encrucijada a atender por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano de cara a la configuración de triunfos locales de la llamada Cuarta Transformación en las votaciones constitucionales del 6 de junio de 2027. No hay mucho que pensarla, a no ser que se aferren a la utopía del perdón social otorgado a los ultrajes del pasado.

Hagamos memoria de los saldos de procesos electorales recientes. A lo más que llegaron las cúpulas y camarillas partidistas es a servirse con la cuchara grande las pocas prebendas disponibles por la vía plurinominal, acaparando migajas políticas y cerrándole oportunidades al relevo generacional que es la única opción útil para dar de baja los apetitos con talantes ignominiosos. Dentro de unos meses el dueño de la granja, que es el pueblo, sabrá si pudo quitarles la mazorca del hocico a “marranos” que se adueñaron de la troje y aparte se disponen a nuevos atracos.

Si bien es cierto que el hecho de obtener la Gubernatura es el máximo cargo a alcanzar a través de la voluntad popular, la emergencia hoy para la Oposición tiene que ver con construir la alternancia paso a paso y a largo plazo llevando propuestas plurales en la papeleta electoral donde el común denominador sea la trayectoria limpia y translúcida de quienes puedan mirar de frente y saludar con manos limpias a los electores sinaloenses.

En la situación de pérdida de confianza y de esperanzas que dejan de significar cheques en blanco para los partidos y pretensos, reincidir con personajes de triste estampa para nada cambiará el veredicto de las urnas que vuelve a ser tan predecible como en los mejores tiempos de la dictadura perfecta del priismo. Cualquier barrunto de evolución democrática sería desperdiciado por recurrir a actores o factores de inocultable cauda procaz.

Si algo han aprendido de las derrotas sufridas al hilo, PRI, PAN y PRD tendrán que reestructurar la oferta política llevada a las casillas electorales con la indispensable asepsia de ambiciones a costa de todo y el consabido costo de aspiraciones fallidas por impresentables. En todo caso, la complejidad estaría en convencer a la eterna candidatocracia para que permita la ciudadanización de la propuesta electoral con gente honesta que al tiempo de ser el fiel de la balanza en los parlamentos y cabildos también haga que los partidos se reposicionen en tales centros de decisión.