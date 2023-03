Tengo un amigo que es la expresión misma del “optimismo” a ultranza que no pierde jamás su actitud. Un ejemplo perfecto del Cándido, pues. A cada rato me manda puyas que, según él, confirman nuestras respectivas y opuestas posturas.

Yo tiendo al pesimismo, lo reconozco, pero creo que el talante de mi amigo se acerca más al ‘wishful thinking’ gringo que a una sensata evaluación de las azarosas situaciones de la vida (yo soy muy optimista, por ejemplo, respecto de mis amores, amistades, etc). Particularmente el frente financiero siempre lo he visto con recelo (un ámbito poblado de tiburones, oficiales o no, en el que, en una inusual ocasión de “confianza” imprudente, me llevé un batacazo de órdago). Este frente hoy se manifiesta con crudeza creciente a nivel global, como es evidente (y según yo, esto no ha hecho sino empezar).

Pero supongo que nuestras actitudes personales son un mero reflejo de nuestro entramado cerebral, de cómo nos ha tratado la vida hasta ahora, de los costos que hemos tenido que pagar a lo largo de nuestra vida, y cosas así. Por eso, declarar a una postura como “válida” o, por lo contrario, como “improcedente”, me parece tan discutible como superflua. De todos modos, le recuerdo a mi amigo que también él, como todo ser vivo, eventualmente morirá. ¿Es eso “perder”?