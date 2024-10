Lo trascendente es que la Presidenta transitó rápido de la palabra a los hechos al enviar a Sinaloa a sus secretarios de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, General Ricardo Treviña Trejo, para la aplicación del plan federal de protección ciudadana.

Hay elementos surgidos en las horas recientes para refrescar el análisis del contexto sinaloense, pero no sólo el de la violencia sino también en lo referente al pacto ciudadano que adquiere forma en la construcción de paz, y el foco de tensión agregado por la parálisis en la Universidad Autónoma de Sinaloa que decretó quien de manera ilegal fue designado encargado del despacho de Rectoría. La síntesis de todo provino de la postura con la cual la Presidenta Claudia Sheinbaum le refrendó el sólido respaldo al Gobernador Rubén Rocha Moya.

Es muy posible que desde la respuesta que estructuró ayer el régimen autodenominado como el segundo piso de la Cuarta Transformación procedan a acomodarse las calabaza de la estabilidad al echarse a rodar las tres carretas de la pacificación que son las labores de Inteligencia Militar tendientes a resarcirle la seguridad a Sinaloa, la acción ciudadana como eje de la paz verdadera y duradera; la sincronización de afanes para plantar en esta tierra las semillas de la civilidad y los valores para que florezcan por encima de los matorrales de la narcocultura.

Por eso, después de las señales surgidas desde el Gobierno federal esta vez sí importa revisar el todo, partiendo de desmenuzar cada una de las partes. Empecemos con la inviabilidad que adquiere el comportamiento del fragmento desquiciado que le da lugar al disparate de apostarle al caos como pólvora que reviente al resto, inclusive la capacidad de discernir de lo que conviene o lo que perjudica a Sinaloa. Solamente si logramos desbrozar con sensatez los caminos de la participación conciliada podríamos andar con certidumbre hacia las salidas de emergencia.

No queda lugar a dudas en lo concerniente a que la Presidenta Sheinbaum le apostará al gobierno que preside Rubén Rocha Moya a punto de iniciar el segundo trineo del período 2021-27. Lo que manifestó ayer, al descartar que el Mandatario estatal esté bajo investigación o que existan pruebas por algún vínculo con la delincuencia organizada, echa abajo las desafortunadas hipótesis que intentan sin lograrla la deposición del político badiraguatense. Han fallado las intentonas por el colapso sinaloense prefabricadas por partidos que al no lograr los votos necesarios para acceder a altos cargos del servicio público, intentan obtenerlos mediante la promoción del caos.

Lo trascendente es que la Presidenta transitó rápido de la palabra a los hechos al enviar a Sinaloa a sus secretarios de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, General Ricardo Treviña Trejo, para la aplicación del plan federal de protección ciudadana que consiste en cuatro estrategias: atención a las causas, dando continuidad a la política de atender prioritariamente a las familias más vulnerables; consolidar la Guardia Nacional dentro de la Sedena; fortalecer la inteligencia y la investigación creando la Subsecretaría responsable del área, y mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad a nivel federal y estatal, a través de diagnósticos y análisis locales.

En el otro tema, que es el paro de labores en la UAS, no es mera coincidencia que Sheinbaum puntualizara la no interferencia presidencial en el caso derivado de la reforma a la Ley Orgánica de la institución sinaloense de educación superior y los procesos judiciales en curso contra los ex rectores Juan Eulogio Guerra Liera, Jesús Madueña Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero, por posibles delitos contra las finanzas universitarias. Y lo recalca horas después de que el recién designado encargado del despacho de Rectoría, Candelario Ortiz Bueno, acudiera a Palacio Nacional para continuar con el montaje de blancas palomas que se dicen víctimas desde la circunstancia de ser las verdaderas victimarias de la Universidad.

Pero de algo sirvió la acción meramente presencial de Ortiz Bueno, el nuevo rostro del triduo rectoral que integra junto a Madueña y Lizárraga, porque al acudir a la Ciudad de México provocó que la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ordenara el acopio en un solo expediente informativo de las diligencia judiciales contra los cabecillas de binomio UAS-PAS, o llámese Universidad-partido, y el avance de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República sobre la muerte del fundador y líder pasista, Héctor Melesio Cuén Ojeda, luego de la supuesta reunión con Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio en Huertos del Pedregal.

Y porque a la titular de la SeGob no le gustó que Ortiz Bueno fuera a pedir la mediación federal cuando con el paro ya había tomado a la Universidad como rehén, en el mismo dossier a revisar incluyó el sustento jurídico bajo el cual fue determinada la parálisis de labores que inició el lunes en el campus uaseño como reacción por la inhabilitación que dictó el Juez de Control para quitarle a Robespierre Lizárraga la Rectoría de la Universidad. En tal estado de cosas llegó puntual a la oficina de la funcionaria sheinbaumista el pronunciamiento de senadores, alcaldes y diputados federales y locales morenistas que instan a la comunidad universitaria a rechazar el paro generalizado e indefinido de labores, que consideran “en fragante ilegalidad y carente de toda racionalidad que le causará a la UAS mayores daños de los que ya le han hecho”.

Este recuento ayuda a entender que, afortunadamente, el sector opositor a Rocha que insiste en meter a Sinaloa en el juego de la ruleta rusa es minoritario y carece de confiabilidad. Y que salió derrotado porque el respaldo de Sheinbaum al Gobernador; la actitud presidencial de no intervenir en el caso UAS; la presencia en Culiacán de García Harfuch y Treviña Trejo, y la Mesa de Diálogo en Sinaloa entre autoridades de Seguridad Pública y representantes de cámaras empresariales y sectores sociales, podrían darle un viraje positivo a la aún trémula conversación pública en el ambiente de intranquilidad generalizada.