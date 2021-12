Origen del tráfico (2)

“El estallido el 13 de mayo de 1942, de las calderas del buque Tanque Potrero de Llano, mexicano cuando México era un país neutral, que fue imputado a un ataque del submarino alemán U-564, este dato muy significativo para el ánimo nacional, es cuestionado en una entrevista 'A Fondo' realizada en 1977, que le realizó Joaquín Soler Serrano de Radio Televisión Española al gran escritor jalisciense Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, conocido como Juan Rulfo...”

Cómo surgió la exportación de goma en Sinaloa, por Jesús Alberto Oliver Rodríguez. (Fragmentos esenciales del texto escrito por mi amigo y contertulio Oliver).

Al ubicar el año de 1942, en que se realizaron estos Acuerdos, me asaltan en la memoria dos reflexiones significativas adicionales:

1) “El estallido el 13 de mayo de 1942, de las calderas del buque Tanque Potrero del Llano, mexicano cuando México era un país neutral, que fue imputado a un ataque del submarino alemán U-564, este dato muy significativo para el ánimo nacional, es cuestionado en una entrevista ‘A Fondo’ realizada en 1977, que le realizó Joaquín Soler Serrano de Radio Televisión Española al gran escritor jalisciense Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, conocido como Juan Rulfo”.

El video es muy interesante pero se recomienda a partir del minuto 23 https://www.youtube.com/watch?v=nDUiyb6wCT4, en el que palabras más palabras menos, Rulfo dice que “México declaró la guerra al eje, pretextando entre otros, el hundimiento de un ‘barco italiano incautado de nombre Lucífero’ (resplandeciente) y que ‘se registró con bandera de Panamá rebautizándose como Potrero de Llano al que le estallaron sus calderas a 300 metros de la costa’, atribuyéndole a los alemanes su hundimiento, a lo que se dice que México envió una nota diplomática que Alemania no respondió, ingresando México más tarde del lado de ‘los aliados’ en la Segunda Guerra Mundial: el 20 de mayo se hundió el buque tanque vacío ‘Faja de Oro’, La versión ‘oficial’ declara que fue torpedeado y cañoneado por U-Boot alemán U-106 tipo IX B al mando del Kapitänleutnant Hermann Rasch, hasta hundirse en el estrecho de la Florida.

2) “El Acuerdo para exportar goma al frente.

Este hecho me hace pensar que esta materia prima de las drogas fuertes, fue extraída de origen en los ejidos sinaloenses, de donde han salido los capos más peligrosos y sonados de México, desde Caro Quintero a ‘El Chapo’ Guzmán.

Más adelante, para los años 60, en México llegó el impacto y la moda del Flower Power y la revolución hippie. En 1968, estando en la Universidad por los rumbos de Copilco, visité, con un par de amigos, ambos del mismo nombre, la isla de Yelapa en Puerto Vallarta, Jalisco, a donde aún se llegaba nada más por avión, no había carretera y nos tocó observar que era una suerte de refugio de ex soldados norteamericanos, seguramente desertores y que el consumo de drogas era lo más habitual en la isla. A partir de entonces, me parece, se disparó el consumo de enervantes en el País y ya para los años 70 creció a tal punto que en los años 80 se salió aparentemente del control original que algún día se tuvo sobre las drogas”.