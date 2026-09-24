La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes ofrecerá este jueves 24, a las 18:30 horas, y el domingo 27, a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, su tercer concierto de la temporada, titulado “Oro otoñal

“Es otoño, los amantes ya se fueron...”, dice la canción Amor de estudiante, de 1968, máximo éxito del cantante mochitense Roberto Jordán, cuyo nombre real es Guillermo Roberto Pérez Flores. Algunos señalan que su más trascendental éxito fue “Hazme una señal”. También grabó “El juego de Simón” y un éxito de Alberto Aguilera (Juan Gabriel): “No se ha dado cuenta”.

Volviendo al otoño, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes ofrecerá este jueves 24, a las 18:30 horas, y el domingo 27, a las 12:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, su tercer concierto de la temporada, titulado “Oro otoñal”, puesto que el otoño inició el martes 22 y culminará el 21 de diciembre.

El director huésped es, una vez más, Joachim Gustafsson, de origen sueco, quien actualmente es el director musical de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. La entrada es libre.

El programa es atractivo: en primer lugar se interpretará “El idilio de Sigfrido”, de Richard Wagner, obra menor que no forma parte de la ópera Sigfrido. Sin embargo, es una pieza significativa, porque la compuso para honrar el nacimiento de Sigfrido, el hijo que tuvo con su esposa Cósima Liszt.

La segunda obra es el Concierto para Trompeta y Orquesta No. 1 de Joseph Haydn, llamado el padre de la Sinfonía, pues escribió más de 100. El concierto para trompeta lo escribió durante su segunda estancia en Londres, cuando tenía 64 años, y lo compuso para su amigo Anton Weidinger, quien fue el inventor de la trompeta de llaves. Consta de tres movimientos: Allegro, Andante y Finale (Allegro), que es brillante.

La Sinfonía No. 3 “Singuliére”, del compositor sueco, Franz Berwald, tiene 3 movimientos: Allegro fuocoso, Adagio–Scherzo-(Allegro assai)–Adagio y Finale: Presto. Se llama singular por sus innovaciones.

¿Gozo el oro otoñal?