Quizás la nueva responsabilidad de González Mendívil en el Edomex signifique la moraleja puntual para políticos que asumen la operación de la seguridad pública como agencia de colocaciones donde nada más caben los cuates y las cuotas de poder. Y la lección que da Castañeda debe ser útil para quien la quiera tomar en el exacto propósito de restaurar el modelo de protección ciudadana que privilegia las aptitudes antes que el chambismo y el tráfico de influencias.

Valorando la hoja de servicios limpia y la experiencia de más de tres décadas en temas jurídicos y de procuración de justicia y atención a víctimas, el Secretario de Seguridad del Estado de México, Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, designó como Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos al sinaloense Óscar Fidel González Mendívil, fortaleciendo la estrategia de proteger a los ciudadanos en sus integridades y derechos con estricto apego a la Ley.

Aunque no se le aplica el enunciado que lo catalogue como profeta en tierra ajena, ya que en mayo de 2019 el Congreso del Estado lo eligió como primer Comisionado Estatal de Atención Integral a Víctimas, y al inicio del Gobierno de Rubén Rocha Moya impulsó la creación de la Universidad de la Policía y desempeñó la Rectoría de dicha institución, de cualquier forma los conocimientos y probidades de González Mendívil inciden en mejorar la seguridad pública independientemente de la región del País en que esté.

A principios de abril de 2024 González Mendívil fue removido de la Rectoría de la Universidad de la Policía de Sinaloa por órdenes del entonces Secretario de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, en una decisión supuestamente autorizada por el Gobernador Rubén Rocha Moya pero sin ser justificada más allá de implementarse para poner al frente de la Unipol a José Carlos Álvarez Ortega cuando venció el período amplificado de éste en la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Pero la hoja sin mácula en el desempeño de la función pública de quien fue Procurador de Justicia de Sinaloa en el período 2001-2004 y Fiscal General de Aguascalientes de 2015 a 2017, le ha valido como carta de presentación fuera y dentro de su tierra de origen, por el reconocimiento nacional al tratarse de un profesionista con estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México que ha ocupado diversos puestos con buenos resultados y cero antecedentes de enriquecimiento en el ejercicio de cargos de Gobierno.

También su trayectoria presenta trabajos sobresalientes al fungir como Subdelegado de Averiguaciones Previas en la Delegación Estatal Morelos de la Procuraduría General de la República; asesor del Comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, Secretario Técnico del Comité Ciudadano del Consejo Consultivo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa; Secretario General de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa; Director General de Control de Procedimientos Penales “A” de la Procuraduría General de la República, y Director del campus Culiacán de la Universidad de Occidente.

Ahora, en el marco de la instrucción de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para que se disponga de los necesarios recursos económico y perfiles idóneos en la seguridad pública de los mexiquenses, el Secretario del área, Cristóbal Castañeda, aglutina en turno suyo a currículos notables como es el caso de González Mendívil como Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Ambos coincidieron e hicieron buena mancuerna en Sinaloa mientras González era Rector de la Unipol y Castañeda titular de la SSP estatal.

En fin, se trata de un sinaloense cuya práctica en las áreas jurídicas, académica, procuración e impartición de justicia y promoción de los derechos humanos lo hacen resplandecer independientemente de circunstancias y obstáculos. González Mendívil es un ejemplo de que el Sinaloa de los mil y un estigmas también aporta a luchadores tenaces e impolutos en las trincheras de la civilidad.

Y si acaso hubiera algo por agregar que sea la estimulante muestra de que no existen barreras que les impidan realizarse a mujeres y hombres con dignidades y capacidades a flor de piel.