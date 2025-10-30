Otra mentira de la Presidenta

A septiembre de 2025, después de ocho años de trabajos con altas y bajas en los sexenios de Peña Nieto, López Obrador y Sheinbaum, todavía faltan por terminar la reconstrucción de 345 inmuebles, que es el 15 por ciento del total de los edificios que fueron afectados en el sismo de 2017.

En septiembre pasado en su Primer Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que estaban concluidos al 100 por ciento los trabajos de restauración de edificios con valor histórico y patrimonial dañados por el terremoto de 2017.

Esa información es falsa, y días después el propio director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, tuvo que salir a desmentir y corregir a la Presidenta.

A septiembre de 2025, después de ocho años de trabajos con altas y bajas en los sexenios de Peña Nieto, López Obrador y Sheinbaum Pardo, todavía faltan por terminar la reconstrucción de 345 inmuebles, que es el 15 por ciento del total de los edificios que fueron afectados.

El funcionario declaró que todavía se seguía trabajando en edificios dañados en los estados de Puebla, Oaxaca y en menor medida Morelos y la Ciudad de México. En su versión para que estén terminadas todas las obras todavía “falta un par de años” y esto si se realiza “un intenso trabajo”.

La Secretaría de Cultura del gobierno de López Obrador dijo que en 2017 habían sido afectados 3269 edificios con valor histórico y patrimonial. En el texto del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo se lee: “Se concluyó la reconstrucción y restauración del patrimonio edificado dañado por los sismos de 2017 y 2018, que comprendió 3 mil inmuebles en ocho entidades de la República”.

Ahora, las obras de reconstrucción a cargo del INAH se pueden ver seriamente afectadas, ya que en el presupuesto para 2026 ha tenido un recorte del 20 por ciento, que son mil 288 millones menos con relación a 2025, al pasar su presupuesto de 5 mil 901 millones a 4 mil 613 millones de pesos.

El presupuesto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) para 2026 tiene una reducción del 19.4 por ciento con relación a 2025, para quedar con 3 mil 943 millones de pesos.

El de la Secretaría de Cultura federal tiene para 2026 una reducción del 17.10 por ciento con relación a 2025, para disponer de 13 mil 97 millones de pesos.

En versión de la periodista Frida Juárez Bautista, que labora en El Universal y ha dado seguimiento al tema de la restauración de los inmuebles golpeado por los sismos de 2017 y 2018, sus solicitudes de información al INAH y a la Secretaría de Cultura a nivel federal no han tenido respuesta.

El INAH reconoce la existencia de 110 mil monumentos históricos en México de los siglos 16 al 19. Y a estos hay que añadir 53 mil sitios y vestigios arqueológicos, de los cuales solo 193 están abiertos al público.

Al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) corresponde hacerse cargo del patrimonio artístico, que incluye edificios levantados en los siglos 20 y 21, que por sus características estéticas sean de valor artístico relevante. En la actualidad existen 54 inmuebles que han sido declarados como Monumento Artístico en todo el País.

En la página de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, que depende de la Secretaría de Cultura Federal, no se menciona que esta tenga a cargo la conservación de edificios del patrimonio histórico o artístico.