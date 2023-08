@ClouthierManuel

Pemex no necesita, en su grave crisis, de criterios ideológicos en su dirección, lo que requiere es una estrategia clara y congruente para salvarla. El salvamento de Pemex no puede proyectarse desde la ideología y la política si no que debe estructurarse desde la estrategia de negocios y las finanzas. Por la irresponsabilidad de López Obrador, Pemex será el mayor dolor de cabeza del próximo Presidente.