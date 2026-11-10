Los acuerdos firmados ayer por los gobiernos federal y estatal para la pacificación de Sinaloa no muestran diferencias notables entre lo que se ha hecho en los 26 meses de la narcoguerra cumplidos ayer y lo que se implementará en las próximas semanas en el contexto de violencia fuera de control en Culiacán y Mazatlán. Lo que sí resulta distinto es la extraña grandilocuencia evidenciada a ras de lo rimbombante.

Sin escatimarle el tiempo de maduración que tales convenios requieren, los acuerdos firmados ayer por los gobiernos federal y estatal para la pacificación de Sinaloa no muestran diferencias notables entre lo que se ha hecho en los 26 meses de la narcoguerra cumplidos ayer y lo que se implementará en las próximas semanas en el contexto de violencia fuera de control en Culiacán y Mazatlán. Lo que sí resulta distinto es la extraña grandilocuencia evidenciada a ras de lo rimbombante.

Debido a lo grave de la situación que golpea a Sinaloa lo menos que se espera es el indispensable manotazo sobre el escritorio de los responsables de la seguridad pública, para que dejen de enumerar resultados truncos y concreten, ya, el alto a la criminalidad. Queda un dejo de confusión, o tal vez sea frustración a secas, al apreciar el predominio del ritual de la prosopopeya de cara a una sociedad que sólo quiere vivir tranquila y en apego al marco jurídico.

En serio, el evento celebrado por los tres órdenes de gobierno realizado en Mazatlán fue revestido con la fastuosidad propia de un acto de Estado que en el exceso de protocolo hasta sirvió para que la Alcaldesa Estrella Palacios designara al Coronel de Estado Mayor de Guardia Nacional, Remigio Cruz Domínguez, como Secretario de Seguridad y Tránsito Municipal. Muy al estilo carnavalero, nomás faltaron las fanfarrias al darle la voz a los jerarcas de la pacificación y las promesas que trajeron.

Al parecer, después de la del 9 de noviembre ya no habrá tan espectacular ostentación de voluntad para solucionar los efectos de la narcoguerra, como el dechado de arrestos que aconteció ayer en la Perla del Pacífico. Lo que sigue marca el inicio de otra cuenta regresiva, como las tantas activadas en la colaboración federal y estatal que tardan en someter al hampa. Qué alarde de solemnidad y sincronía que, hagamos votos para que así suceda, anuncian que seguirán inalterados los operativos desde Culiacán a Escuinapa, hasta reimplantar la seguridad pública.

Con el “¡ya basta!” expelido por los sinaloenses de bien se agota el plazo de lo fallido e inicia la oportunidad para que la coordinación refrendada ayer entre lo local y lo nacional deje de ser informes repetitivos del estado de cosas, como los que expusieron los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; de Marina, Raymundo Pedro Morales, y el Comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera.

En honor a la verdad, y concediéndoles todavía el beneficio de la duda, fue uno más de los más recuentos de la reacción concretada frente al crimen, que despliega en Sinaloa a alrededor de 20 mil efectivos de las fuerzas armadas y corporaciones federales, que concentra el 23 por ciento de los elementos dispersados en el País. El balance, sí, de anulación de generadores de violencia y sus arsenales, aseguramiento de armas y drogas y detenciones de jefes del narco considerados objetivos prioritarios, aunque con el correspondiente “falta mucho por hacer” que resulta válido a veces a manera de aliciente y otras como derrotismo.

Cómo añora la tierra de los once ríos, específicamente Mazatlán en este momento, ver llegar a los altos mandos militares y civiles a celebrar la tranquilidad y legalidad como piso parejo para comenzar con la labor de posguerra que restaure lo mucho destruido. Creer a ciegas que la colaboración refrendada ayer en comodatos de equipo de seguridad pública, capacitación a policías, establecimiento del C-4 carretero y más labor de Inteligencia sí son los preámbulos del fin de la prolongada barbarie por la guerra entre narcos.

Presenciar que los gobiernos federal, estatal y municipales inician la madre de todas las batallas para la restauración a luminoso del paisaje ahora gris por fosas clandestinas que expelen muertos, mujeres cayendo por las balas de los facinerosos, ataques con explosivos en domicilios e instalaciones públicas y privadas, industria del hospedaje que alberga más pesadumbre que turistas, amenazas terroríficas a instituciones y particulares, familias que huyen de sus poblados al ser expulsados por los sicarios del narco, y personajes entrañables para las comunidades rurales y urbanas que extermina el fuego cruzado.

Entonces sí, darle rienda a la grandiosidad, con música de tambora y el combate naval con pirotecnia, cuando regresen Harfuch, Trevilla y Morales blandiendo la bandera de paz para plantarla en la región recuperada tras la prolongada e inhumana narcoguerra.