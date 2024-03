Paloma Sánchez se dice consciente de a qué va, cómo va y con quién va. Al mencionarle que lleva la marca desprestigiada de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, De la Revolución Democrática y Sinaloense agradece a estas siglas la postulación pero resalta el sello propio, el personal, que es el que finalmente debe dar buenos resultados.

Sólo teniendo enfrente a Paloma Sánchez Ramos, sin notar a los partidos que la acompañan en las jornadas para obtener la Senaduría por Sinaloa, es posible ver en ella a la joven política que trae propuestas modernas, ímpetus renovadores y la necesaria energía para tocar todas las puertas que se pueda y hablarle a la gente de que sí es posible que la representación popular opere como facilitadora del bienestar, entendiendo a este más allá de los programas sociales. Sin cargar encima negativos, estigmas y al no ser de las legisladoras que nunca regresan con los electores, se le nota ligera de equipaje en el viaje al que va.

Es una mujer echada para adelante, y aún más siendo sinaloense al que nada lo arredra. “En mi vocabulario no está la palabra derrota, lo que predomina es el cómo sí se puede”, aclara haciendo una pausa en el intenso proselitismo, a contrarreloj, que la llevó a recorrer los 20 municipios en 15 días. Dice que siempre les pide permiso a las familias al entrar a sus casas y se lo otorgan sin pensarla mucho porque después de todo es una ciudadana más que quiere aglutinar en torno a la aspiración por mejores gobiernos.

Le hago notar que las encuestas le son desfavorables a la alianza Fuerza y Corazón por México, la que la arropa como candidata al Senado, y ella responde con tres condiciones fundamentales que deben darse en los dos meses y medio que faltan para el día de la elección, consistiendo la primera en que Andrés Manuel López Obrador deje de ser el jefe de la campaña de la coalición Seguimos Haciendo Historia y también se abstenga en usar el pódium presidencial para atacar a la Oposición.

La segunda condición es que siga cobrando fuerza la reflexión en los electores, “que sí se está dando, se lo aseguro”, sobre las grandes fallas, promesas incumplidas y violaciones al Estado de derecho en que incurre López Obrador sobre todo en seguridad pública donde la violencia reporta más saldos letales que en cualquier otro sexenio con desapariciones forzadas, feminicidios, masacres, muertes y ataques a periodistas y medios, mientras ocurre la degradación del Ejército distrayéndolo de su misión esencial.

La tercera es convencer a los votantes “para que nos ayuden a quitarle las mayorías simple y calificadas en el Congreso de la Unión a quien resulte electa como Presidenta y restablecer el contrapeso parlamentario para moderar las atribuciones del Poder Ejecutivo y que la independencia de las instituciones legislativa y judicial contribuya a reencauzar al País por las vías democrática, jurídicas y de respeto”.

Paloma Sánchez se dice consciente de a qué va, cómo va y con quién va. Al mencionarle que lleva la marca desprestigiada de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, De la Revolución Democrática y Sinaloense agradece a estas siglas la postulación pero resalta el sello propio, el personal, que es el que finalmente debe dar buenos resultados. “Yo entiendo mi circunstancia de mujer que sabe luchar, que ha sido calada en la lealtad a la gente, que se identifica con la esperanza de los sinaloenses que no ve en ti a una institución política sino a un aliado en las grandes causas sociales”.

En tales encomiendas ofrece que pondrá enfrente las ideas, propuestas y diálogo sin caer en el ataque irreflexivo hacia los contendientes opositores. En Sinaloa, afirma, se necesita de la unidad para cumplirse a la gente las más importantes expectativas. “Eso es lo que digo y hago cuando me abren las puertas de los hogares o me permiten un diálogo en los lugares que recorro: elijan a quien les genere confianza a ustedes, al que crean leal, al que no esté sujeto a un partido o a una sola persona”.

En su actividad legislativa como Diputada federal destacan los posicionamientos para el rescate del turismo como actividad económica relevante para el crecimiento doméstico y de los procesos de desarrollo regionales, crítica a las obras faraónicas de Andrés Manuel López Obrador que dejan en el abandono a las demás zonas de México, y deplora la violencia que deriva en que México viva la peor crisis de inseguridad de su historia pues “desde 2019 han aumentado en 81 por ciento los feminicidios, México es el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo, lo cual reitera el fracaso de la estrategia para proteger a la población”.

Ella es Paloma Sánchez, que no se anda entre las ramas al hablar de sus fortalezas y debilidades como aspirante a una curul en el Senado. Sostiene las firmezas en la mirada, voz y convicciones. A sus 38 años acumula una interesante trayectoria en el servicio público, desde Coordinadora del Programa Integral de Aseguramiento de los Bienes Patrimoniales de la Comisión Nacional de Pesca, Directora General Adjunta de Enlace con Medios Estatales en la Presidencia de la República, y Secretaria de Comunicación Institucional del CEN del PRI. Tiene Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.

Reverso

Vuela Paloma, sal de la cueva,

Donde te acechan gavilanes,

Y que tus alas de sangre nueva,

Te alejen de malignos clanes.

Estos eran dos amigos

Las coyunturas políticas que convierten a los amigos en simples piezas del ajedrez del poder nunca debieran interferir en las relaciones de amistad, que son mucho más valiosas que las candidaturas. En las posiciones de Paloma Sánchez y Jesús Valdés, candidatos al Senado por diferentes partidos, ella por el PRI y él por el Verde Ecologista, la matriz que debe regir es la fraternal que une hasta a las familias de ambos. Y esto trascendería como ejemplo a los electores que se enfrentan entre sí en razón de preferencias electorales.

-

sicairos6204@gmail.com