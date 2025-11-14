Lo que debe preocuparle a la cúpula estatal del PAN es que a sus cuadros se les esté durmiendo el gallo, ya sea porque carece de perfiles de alta rentabilidad política o porque las mujeres y hombres que debieran activarse en busca de votos son presas del derrotismo también precoz.

Tiene un marcado elemento de intriga política la denuncia que presentó el Partido Acción Nacional contra la Senadora Imelda Castro por presuntos actos anticipados de campaña electoral, porque de ser auténtica la intención de frenar el proselitismo adelantado el PAN tendría que destinar un ejército de abogados a acusar a decenas de pretensos que se brincan las trancas legales con miras a las elecciones de 2027, sobre todo en lo que corresponde a la votación para Gobernador.

En todo caso, lo que debe preocuparle a la cúpula estatal del PAN es que a sus cuadros se les esté durmiendo el gallo, ya sea porque carece de perfiles de alta rentabilidad política o porque las mujeres y hombres que debieran activarse en busca de votos son presas del derrotismo también precoz. En la sucesión ya se habla de figuras del Movimiento Regeneración Nacional y de los partidos Revolucionario Institucional, Verde y Movimiento Ciudadano, pero no de aspirantes panistas.

Otra cosa sería que los cañones albiazules de la preguerra electoral los apuntaran también contra otros suspirantes de candidaturas, como son los casos de María Teresa Guerra Ochoa, Graciela Domínguez Nava y Estrella Palacios Domínguez, morenistas que por el hecho de tener bastante visibilidad en razón a los cargos que desempeñan podrían ser señaladas de futurismo político.

O de las priistas Paola Gárate Valenzuela, Paloma Sánchez Ramos y Lourdes Erika Sánchez Martínez, que desde sus responsabilidades en el Congreso del Estado, Senado de la República y Cabildo de Culiacán, en ese orden, se promueven en las redes sociales. También anda acelerado en el ciberespacio el Legislador federal Ricardo Madrid Pérez, quitándole líderes a partidos contrarios como acaba de suceder al “robarle” al Partido Sinaloense a Silvano Higuera Meraz, quien se desempeñaba como Regidor y dirigente pasista en Mocorito.

Y así podría crecer la lista de probables infractores de normas electorales si es que el PAN de verdad quiere convertirse en inquisidor de los precandidatos anticipados. Súmese a Sergio Torres Félix, el líder de Movimiento Ciudadano que desde su curul en la 65 Legislatura de Sinaloa juega a gritar “¡el ladrón! ¡allá va el ladrón, atrápenlo!” como táctica para aparecer en la papeleta electoral. Y los que se acumulen.

Entonces el PAN Sinaloa cae en la contradicción de señalar a Imelda Castro de actos anticipados de precampaña, campaña, promoción personalizada y de uso indebido de recursos públicos, y al mismo tiempo la realza como puntera en la elección de Gobernadora, algo así como el rival a vencer, debido a que echa contra ella toda la andanada legal con la denuncia ante el órgano electoral estatal. En algo se parece esto a la estrategia que se utiliza en la farándula al promover los actores y cantantes ataques contra ellos mismos sólo para estar en la conversación pública.

Pero esto que dice el PAN que sucede con la Senadora que realiza jornadas informativas y de promoción de paz no es nada si se considera lo que se desatará a partir de que el Gobernador Rubén Rocha Moya acuda al Congreso del Estado el 26 de noviembre, fecha tentativa, a defender el Cuarto Informe que mañana le hará entrega al Legislativo a través de la Secretaria General, Yeraldine Bonilla Valverde.

En resumen, sí se nota fuera de tiempo el ruidoso operativo que encabeza Wendy Barajas Cortés para entrarle a la guerra por la Gubernatura, presidencias municipales y diputaciones locales y federales que serán disputadas el primer domingo de junio de 2027, sobre todo en el contexto donde las siglas albiazules dormían plácidamente sobre sus laureles. Es exhorto a sí misma para que eche andar la enmohecida maquinaria panista y produzca las precandidaturas por las que muchos reñirán como si pelearan por PAN caliente.

Y de igual forma el PAN tendrá que entrarle con antelación a lo que determinen los institutos electorales nacional y estatal porque partido que se duerme lo atropellan los adelantados. Ya se acerca el tiempo en el cual Wendy Barajas y su equipo jurídico tendrán que ir a los tribunales electorales a defender a los suyos y mientras tanto debe escribir en algún lugar visible para ella la moraleja de “si ves en la Oposición campañas adelantar, pon tu arrancadero a funcionar”.