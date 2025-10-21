PRI y PAN le están echando el ojo a Ricardo Madrid y éste se deja querer al tiempo que recorre el estado tejiéndole adhesiones al Verde y les quita adeptos al panismo y priismo.

Con cuatro diputados en la 65 Legislatura del Congreso de Sinaloa, el Partido Verde Ecologista de México es la tajada apetitosa que la Oposición quiere agregarle al pastel político con el cual iría a cautivar al electorado en las votaciones del 6 de junio de 2027, no obstante que la franquicia propiedad de la familia González Martínez solicitaría, sea con quien sea la coalición, llevar mano en la votación para Gobernador colocando a su carta fuerte que es Ricardo Madrid Pérez.

Hay cismas en la partidocracia que no es tiempo de resolver a casi dos años de que se dé la sucesión en la titularidad del Ejecutivo estatal, pero los anzuelos comienzan a lanzarse a “peces gordos” de otros partidos entre los que figuran el Diputado federal Madrid, los ex alcaldes de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, estos dos últimos desechados por el Movimiento Regeneración Nacional mediante juicios políticos y vinculaciones a procesos penales.

El Partido Verde quiere repetir el exitoso experimento de 2016 cuando uno de sus miembros, Quirino Ordaz Coppel, que en la víspera se integró a la bancada del PVEM en la 63 Legislatura de la Cámara de Diputados, obtuvo la postulación a Gobernador y la logró yendo en alianza con el PRI, procediendo posteriormente a despriízarse y teñir a Sinaloa con el tono verde.

Ricardo Madrid fue parte de aquel injerto esmeralda que en 2023 acabó arrasando con el dominio tricolor en la tierra de los 11 ríos para que entrara a gobernar Morena con tal fuerza arrolladora que obtuvo no sólo la Gubernatura sino el control de los poderes Legislativo y Judicial. ¿Podría repetirse el mismo escenario dentro de dos años con la postulación del actual Diputado federal que en el sexenio quirinista despachó como secretario particular y Secretario de Desarrollo Social?

El caso es que el PRI y el dirigente estatal César Emiliano Gerardo traen una lámpara más potente que la que usó Diógenes al buscar la verdad y la honestidad, en este caso para escudriñar a perfiles que, sean o no priistas, compitan contra los abanderados de Morena. Siendo sinceros, el PRI carece de tela propia de dónde cortar candidaturas y su carta fuerte es la Senadora Paloma Sánchez si es que rige en el tricolor sinaloense la cuota de género.

Sin embargo, le correspondería a Ricardo Madrid evaluar si atiende o no la otra encrucijada, la del PVEM, consistente en desprenderse de la alianza con Morena y hacer la coalición con el PRI, el PAN y tal vez con el devaluado Partido Sinaloense. Ha de estar midiendo el terreno porque la tentación por el poder coloca celadas y las campañas hacia el primer domingo de junio de 2027 tendrán más de las acostumbradas.

Es decir, a Acción Nacional no le interesa en Sinaloa la eventualidad que ventiló la Presidenta Claudia Sheinbaum de una posible alianza entre PAN y MC porque el movimiento naranja no pinta en Sinaloa. Si se le midiera por la presencia en el Congreso del Estado, con dos curules, estaría disputando ser la cuarta o sexta fuerza política comparado con igual número de diputados de PAS y PT. Ni juntando al emecismo con las demás “canicas” de la Oposición le harían mayoría a la “corcholata” de Morena.

Pero no hay peor lucha que la que no se hace y en el análisis que hacen los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en Sinaloa les sería más rentable ir en alianza con el Verde y poco viable implementar la coalición con MC como lo perfila el PAN y lo niega la cúpula del emecismo con Jorge Álvarez Máynez a la cabeza. Aparte de que Sergio Torres lleva mano aquí en las negociaciones y no soltará la definiciones de nuevos huesos a roer.

El único escenario posible para que el PVEM y Madrid reediten la hazaña política que en 2016 logró Quirino Ordaz con todos los pronósticos en contra, es la contingencia de una gran división en el régimen autodenominado Cuarta Transformación, de la cual hay barruntos pero es difícil pronosticar hasta dónde los va a enfrentar o permitir la administración Sheinbaum.

