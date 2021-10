¿A mí en qué me afecta? Digo, estamos hablando de gente que tiene dinero y se sabe que tiene dinero, el enviar dinero a paraísos fiscales no es en sí un delito, el problema surge cuando esa persona que envió el dinero es un servidor público y no lo declara, vaya, incluso si no es servidor público y no lo declara, o si el dinero es proveniente del Gobierno... por supuesto si el dinero proviene de un acto ilícito o delito, y como uno tiende a ser malpensado, es que causa alboroto.

Seguramente Usted ya escuchó hablar sobre Pandora papers, si no, permítame tratar de explicarle, es una investigación periodística sobre las fortunas de personas que son poderosas en algún ámbito, desde político, entretenimiento, empresarios, deportistas, entre otros y al parecer han utilizado paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos. Ahora bien, ¿a mí en qué me afecta? Digo, estamos hablando de gente que tiene dinero y se sabe que tiene dinero, el enviar dinero a paraísos fiscales no es en sí un delito, el problema surge cuando esa persona que envió el dinero es un servidor público y no lo declara, vaya, incluso si no es servidor público y no lo declara, o si el dinero es proveniente del Gobierno (aún no hay apoyos gubernamentales a paraísos fiscales) se puede hablar de algún mal uso de este, y por supuesto si el dinero proviene de un acto ilícito o delito, y como uno tiende a ser malpensado, es que causa alboroto.

En el párrafo pasado hablamos de paraísos fiscales, el término se refiere a aquellos países en los cuales el régimen tributario de impuestos es bajo comparado con otros, o incluso inexistente, lo que hace sumamente atractivo que extranjeros quieran tener su dinero en dicho país y así evitar el pago de impuestos. Uno de los ejemplos más famosos quizá sea Islas Caimán.

Regresando con los Pandora papers, entre los personas que se encuentran, nos enfocaremos en Latinoamérica, están los presidentes Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana) y 11 ex presidentes, entre los que destacó César Gaviria y Andrés Pastrana, de Colombia, y Pedro Pablo Kuczynski, de Perú. Ahora pasemos a nuestro país, en donde podemos encontrar a Julio Scherer, quien todavía el mes pasado se desempeñaba como consejero jurídico del Presidente Andrés Manuel López Obrador; Jorge Arganis, actual Secretario de Comunicaciones y Transportes; el Senador Armando Guadiana Tijerina; Julia Abdala Lemus, pareja del titular de la CFE, Manuel Bartlett; Enrique Martínez y Martínez, ex Gobernador de Coahuila; Arturo Montiel Yáñez, empresario e hijo del ex Gobernador del Estado de México: Hasta Luis Miguel y Alejandra Guzmán se encuentran en esta lista de alrededor de 3 mil personas mexicanas. Repito que el que aparezcan en esta lista no significa que hayan cometido delito alguno, pero eso la autoridad lo tiene que investigar.

Por su parte, el titular de la Unidad de Investigación Financiera señaló que el común denominador de este tipo de operaciones es corrupción, lavado de activos y evasión fiscal, por lo que se debe analizar de inmediato a todos los involucrados. Señala también que la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con la facultad de recibir y requerir de las autoridades información sobre transferencias internacionales, así como que será imposible analizar a más de 3 mil personas que están involucradas, por lo que se enfocará en las personas políticamente expuestas. ¿Usted que piensa, estimado lector? ¿Hubo malos manejos? O nada más estamos haciendo uso del famoso “sospechosismo”.

Como mencioné, en esta lista hay distintos tipos de personas, pero tratando de buscar otro denominador común que pudieran tener, aparte del dinero, podría ser la aspiración o la ambición. Ojo, aquí se tendrá que tomar una decisión personal, en donde califique Usted si tener aspiración o ambición resulta positivo o negativo, pero si Usted necesita ayuda para tomar esta decisión, el Presidente puede apoyarle, ya que esta semana expuso en su mañanera que hay sectores de clase media que son aspiracionistas, conservadores, incluso dijo que había más pensamiento conservador en la Colonia del Valle que en la Colonia Las Lomas (ambas colonias de poder adquisitivo de CDMX), también dijo que afortunadamente no eran mayoría este tipo de personas, y que el ser de ese pensamiento es sinónimo de egoísmo, individualismo y también de corrupción, clasismo y racismo, por lo que si seguimos con la lógica del Presidente, tenemos en esta lista posibles corruptos, clasistas y racistas.

Para terminar, el Presidente ya señaló que el Secretario de Comunicaciones y Transportes fue “transado” con un fondo de inversión y por eso es que aparece en esta investigación periodística, que no le tomó de sorpresa porque el mismo Secretario se lo había comentado, así que quédese tranquilo.

PD 1. Ya sabía yo que vivir cinco años en la Colonia del Valle no me iba a dejar nada bueno.

PD 2. A partir del próximo 25 de octubre se empezará a administrar la tercera dosis de las vacunas a los mayores de 70 años, esto en España.

PD 3. El 30 de septiembre pasado el Consejo General del INE aprobó los acuerdos mediante los cuales se le retira el registro a los partidos políticos Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México.