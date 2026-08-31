Paneles solares y su impacto social

Cuando termina la jornada en un Banco de Alimentos, los equipos de refrigeración siguen trabajando. Las puertas pueden cerrar, pero los alimentos que están adentro necesitan mantenerse a la temperatura adecuada hasta que llegue el momento de entregarlos.

Conservar comida tiene un costo. Hay que recogerla, transportarla, revisarla y almacenarla. Algunos productos pueden permanecer en una bodega, mientras que otros necesitan refrigeración o congelación.

En estos casos, la electricidad es parte del trabajo de llevar alimentos en buenas condiciones a quienes los necesitan.

Por eso, los paneles solares tendrán una función importante en el proyecto del Nuevo Banco de Alimentos de Culiacán.

Al aprovechar la luz del sol para generar parte de la electricidad que se necesita, ayudarán a reducir el gasto de operación.

El ahorro dependerá del consumo y de la capacidad del sistema que se instale.

Los equipos de frío seguirán necesitando un suministro continuo, incluso, durante la noche, algo que los paneles por sí solos no resuelven.

Para una organización sin fines de lucro, reducir un gasto que se repite todos los meses tiene un valor especial.

El dinero disponible debe alcanzar para combustible, mantenimiento, personal y muchas otras necesidades.

Ahorrar electricidad permite destinar recursos a recoger más alimento, mejorar su manejo y sostener la atención a las familias.

También ayuda a aprovechar mejor las aportaciones de quienes apoyan a la institución.

Una donación destinada a instalar paneles puede seguir contribuyendo a la operación durante años, siempre que los equipos reciban el mantenimiento necesario.

Su beneficio continúa cada vez que la energía producida permite reducir el gasto.

En el Nuevo Banco, los cuartos fríos y de congelación están pensados para ampliar nuestra capacidad de acopio y conservación.

Esto permitirá recibir mayores cantidades de alimentos y contar con mejores condiciones para organizar su entrega antes de que se deterioren.

Las frutas y verduras seguirán siendo una parte importante de este trabajo. A ellas buscamos sumar una mayor disponibilidad de alimentos que aportan proteína animal, como pollo, carne y pescado.

Son productos que pueden ayudar a las familias a tener una alimentación más variada, pero que también requieren condiciones específicas de manejo.

Una empresa puede tener alimento disponible para donar y, aun así, su aprovechamiento dependerá de que exista capacidad para recogerlo y conservarlo.

Si no hay espacio refrigerado, transporte adecuado o tiempo suficiente para distribuirlo, una oportunidad de ayudar puede perderse.

La cadena de frío debe cuidarse durante todo el recorrido, no solamente dentro de la bodega.

Tener estas instalaciones ampliará las posibilidades de recibir donaciones de productores, distribuidores y empresas de alimentos.

La intención es estar mejor preparados cuando se presente una oportunidad de rescate, sin que el costo de conservar esos productos se convierta en una carga difícil de sostener.

Ahí se relacionan los paneles solares con la alimentación. La electricidad que produzcan ayudará a mantener una operación que necesita frío, y ese frío permitirá conservar alimentos que después podrán llegar a una familia.

El beneficio empieza en el techo del edificio, pero continúa mucho más allá.

A esto se suma lo que significa evitar el desperdicio de alimentos. Cuando se tira comida, también se desaprovechan el agua, la energía, el trabajo y los recursos utilizados para producirla y transportarla.

Conservarla y aprovecharla permite que todo ese esfuerzo cumpla finalmente su propósito: alimentar a una persona.

Para una empresa, participar en este proyecto representa una oportunidad de apoyar varios objetivos al mismo tiempo: mejorar el acceso a los alimentos y fortalecer a una organización social.

El apoyo puede tomar distintas formas, desde recursos y equipos hasta conocimientos, servicios o alimentos.

Pronto daremos a conocer el proyecto del Nuevo Banco de Alimentos de Culiacán y las formas de participar. Desde ahora, invitamos a las empresas a sumarse.

Queremos contar con mejores instalaciones para rescatar y conservar más comida, ampliar la variedad de alimentos que entregamos y sostener este trabajo durante muchos años. Para hacerlo posible, necesitamos construirlo juntos.