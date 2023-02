Y, siendo más precisos, la filosofía no tiene por qué entablar una lucha por sobrevivir en el currículo o plan de estudios, puesto que su campo de competencia es iluminar y encontrar el sentido de la propia vida

La pregunta es trillada, pero necesitamos plantearla debido al relegamiento que experimenta esta disciplina en los programas académicos. Lo que se privilegia es el conocimiento de la ciencia y tecnología, descartando al ser que se ocupa del desarrollo de esas ramas. Y, siendo más precisos, la filosofía no tiene por qué entablar una lucha por sobrevivir en el currículo o plan de estudios, puesto que su campo de competencia es iluminar y encontrar el sentido de la propia vida. Citaremos, hoy, a tres filósofos que responden a la pregunta inicial.

Gilles Deleuze, escribió: “Cuando alguien pregunta para qué sirve la filosofía, la respuesta debe ser agresiva ya que la pregunta se tiene por irónica y mordaz. La filosofía no sirve ni al Estado ni a la Iglesia, que tienen otras preocupaciones. No sirve a ningún poder establecido. La filosofía sirve para entristecer. Una filosofía que no entristece o no contraría a nadie no es una filosofía. Sirve para detestar la estupidez, hace de la estupidez una cosa vergonzosa”.

William James, asentó: “La filosofía es el más sublime y a la vez más trivial empeño humano... «No da de comer», como se ha dicho, pero nos puede infundir coraje en el alma...; nadie puede vivir sin los penetrantes rayos de luz que arroja sobre las diversas perspectivas del mundo”.

André Comte-Sponville, precisó: “Filosofar no es un deber moral sino una necesidad. La vida es tan difícil que tenemos necesidad de utilizar nuestra inteligencia para vivir un poco mejor. A fin de cuentas, ¿qué es la filosofía? Es el esfuerzo por pensar, pensar mejor para vivir mejor. El amor a la sabiduría (la filosofía) consiste en intentar vivir de manera un poco menos estúpida, un poco más inteligente, para ser más felices”.

¿Reconozco su importancia?