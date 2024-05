Wikipedia: “James Parkinson (1755-1824) fue un médico clínico, sociólogo, botánico, geólogo, y paleontólogo británico. Dedica parte de sus estudios a la gota, y publicó varios tratados sobre esta enfermedad, pero el libro que le dio más fama fue An Essay on the shaking palsy (1817) donde describe la parálisis agitante, enfermedad que hoy lleva su apellido, enfermedad de Parkinson.

Biografía

Arista política

Además de ser médico, Parkinson tuvo un gran interés en la geología y la palentología, así como en la política de su país.

Parkinson fue un gran luchador por las personas que no tenían privilegios y un crítico del gobierno de Pitt. En el inicio de su carrera se casó, y por este motivo comenzó a verse involucrado en varias causas y siempre apoyó la variedad social en Inglaterra. Este movimiento se apoyó en la Revolución Francesa y la igualdad de derechos entre los ciudadanos. Publicó cerca de 20 panfletos en el período posterior a la Revolución francesa, donde la clase política entró en caos. Escribió bajo su nombre y con el seudónimo ‘Old Hubert’, siendo llamado para participar en reformas sociales.

James Parkinson fue llamado para representar a la gente en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, la institución de parlamentos anuales y voto universal.

Fue miembro de varias sociedades políticas secretas, incluyendo the London Corresponding Society for Reform of Parliament Representation (en español, La Sociedad de Londres para la Reforma de la Representación Parlamentaria). En 1794 su membresía en la organización fue investigada antes que the Privy Council (en castellano, Consejo Privado) entregara evidencia de un plan para asesinar al Rey Jorge III. Se negó a testificar hasta que estuvo seguro de que no sería forzado a incriminarse. El Plan fue usar un dardo de veneno desde una pistola para hacer que el gobierno del rey tuviera un final prematuro, sin llegar al final del mandato. Afortunadamente para Parkinson, el caso fue rápidamente olvidado y no se presentaron cargos contra él.