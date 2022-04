Como seguro sabrá, el día de mañana se realizará la “primera revocación de mandato”, y quizá Usted, como muchos otros tendrá duda en participar o no, sin aras de decirle yo a Usted, que hacer o que no hacer, le compartiré algunos puntos sobre este ejercicio democrático.

Empecemos señalando que la revocación de mandato, deberíamos de verla como una figura democrática con la que los ciudadanos podemos elegir si cierto funcionario (en este caso el Presidente) elegido para un periodo determinado, debe de continuar o no su mandato. Esta figura no existía en nuestro país, sino hasta el pasado 2019 que se realizó una reforma constitucional.

Se puede solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer periodo constitucional, se debe realizar mediante votación, libre directa y secreta el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha que no coincida con las jornadas electorales (así se aprobó, aunque después se quiso cambiar para que coincidiera con el día de la jornada electoral). La revocación será válida si participa por lo menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores y solo procederá por mayoría absoluta. Por supuesto que el INE (organismo autónomo) es en el encargado en forma directa de la organización, desarrollo y cómputo de la votación.

Mención especial a que cuando se aprobó esta figura, se prohibió el uso de recursos públicos en la recolección de firmas ciudadanas, así como en la promoción y propaganda del mismo, ya que solo el INE y los organismos públicos locales son los únicos que pueden promover la participación y difundirla. Esto no fue del agrado de la actual administración federal y el partido que está en el poder, ya que el pasado 3 de marzo del presente año, diputados de Morena presentaron un recurso de controversia constitucional en contra del INE, ya que el INE había establecido medidas cautelares en contra de legisladores que promovieron la revocación de mandato. El 10 de marzo con 267 votos a favor y 210 contra se aprobó en la Cámara de Diputados un decreto que permite que cualquier autoridad pueda hacer expresiones promoviendo la revocación de mandato, y hacer campaña sin que sea considerada como propaganda gubernamental (recuerde que en un principio se aprobó que solo el INE), el mismo día se turnó al Senado, el 17 de marzo con 67 votos a favor y 34 en contra lo aprobó y cinco horas después fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, cuando hay interés, hay interés.

La revocación de mandato es una realidad, se cumplió con los requisitos para que se realizara, es decir hubo una petición de ciudadanos en un número equivalente cuando menos al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores y la solicitud correspondió por lo menos a 17 entidades federativas que representaron como mínimo el tres por ciento de la lista nominal de electores en cada una de las entidades federativas en cuestión, repito se cumplieron con los requisitos para que se realizara, pero ¿quién la solicitó? Sin duda alguna el Gobierno y el partido político en el poder, tan es así que las famosas mesas de apoyo para recabar firmas, no lo manejaban como revocación de mandato, sino como que era necesario firmar para que el Presidente siguiera en el poder, lo cual reitero, es falso, no era necesario firmar para que siguiera en el poder, es decir, con engaños invitaban a la ciudadanía a que participara y manifestara el deseo de que permaneciera la actual administración en el poder, lo cual sucedería sin necesidad de realizar una revocación de mandato, que reitero una vez más, es y ha sido promovida por el poder desde incluso antes de que existiera formalmente.

¿Quién la ha promovido? Seguramente Usted ha visto espectaculares donde se invita a participar en la revocación, déjeme le comento que al INE no se le informó de la contratación de dichos espectaculares, es decir, nadie ha dicho quién y cuánto pagó por dicha promoción. Así que Usted pregúntese ¿Quién quiere que se realice la revocación de mandato? ¿Quién la ha promovido aun antes de que hubiera certeza en que se realizaría? Ahora si aún no puede responder, déjeme le doy otro dato, en la CDMX una de las personas que contrató espacios en pantallas, mamparas y vagones del metro para promover la consulta de revocación del mandato forma parte de tres empresas que han sido proveedores del Gobierno de dicha ciudad y han obtenido contratos por al menos 150.6 millones de pesos.

Habiendo dicho lo anterior, le comento que a mi punto de vista (importante esta aclaración) no pienso participar en una “revocación de mandato” que es manejada como proceso de ratificación, que es promovida por el Gobierno, para seguir hablando de ello, cuando hay cientos de temas más relevantes, cuando no hay riesgo alguno en que el Presidente no cumpla con su mandato, cuando se ataca a periodistas más que a políticos con señalamientos de enriquecimiento ilícito o denuncias sexuales, esta semana se ha publicado que en los primeros tres años de gobierno actuales se han cometido 85 por ciento más ataques a la prensa en comparación con el mismo periodo del Presidente anterior cuando funcionarios violan la ley para promover dicha revocación, y quizá lo más importante, cuando en un país con desabasto de medicamentos, el INE ha tenido que gastar 1,567.4 millones de pesos para la realización de la misma.

Así que, si Usted me pregunta, qué haré el próximo domingo 10 de abril, le comento que si todo sale bien, estaré con mi esposa e hijos en alguna playa, disfrutando del clima “semana santero”, esperando que inicie la hora feliz, pero si Usted quiere participar adelante, la mesa está servida.

PD 1._ El Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard señaló el pasado martes: “Qatar Airways nos dijo por voz del CEO de Qatar que quieren volar al Aeropuerto ‘Felipe Ángeles’; por lo tanto, esta semana iniciaremos ya las negociaciones con ellos, una de las líneas más grandes del mundo”, por su parte un vocero de Qatar Airways el día siguiente señaló: “Podemos confirmar que Qatar Airways no tiene planes de iniciar operaciones en el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.

PD 2._ No importan los resultados, lo que importa es seguir en campaña y atacar al árbitro.

PD 3._ “Que no me vengan a mí con que la ley es la ley, que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, Andrés Manuel López Obrador Presidente de México.