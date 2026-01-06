Pasado el susto todo sigue igual

...el malecón y la ciclovía son un caos a ciertas horas y no tarda mucho en darse un accidente de gravedad y la Presidenta Municipal no hace nada

Recuerdan el accidente en el malecón entre dos patinadoras y un tripulante de un patín eléctrico?

Se hizo un escándalo porque el que conducía el patín iba en estado de ebriedad y los policías municipales terminaron soltándolo sin mayores consecuencias.

En cambio, las dos patinadoras sufrieron heridas graves y una de ellas se vio afectada seriamente en su cara.

Ante el escándalo, la Presidenta Municipal no tuvo de otra que salir al frente y prometer que apoyarían a las afectadas y que además pondrían en marcha los operativos necesarios para evitar ese tipo de accidentes.

Pues bien, a la fecha y al modo, la Presidenta Municipal no ha cumplido ninguna de sus promesas.

Por un lado, no ha apoyado a las afectadas e incluso está entorpeciendo la reclamación por responsabilidad patrimonial iniciada por una de ellas.

Por el otro lado, en cuanto a los operativos que prometió implementar, sencillamente ya no existen.

Es verdad que durante un tiempo (un par de semanas) obligaron a los usuarios de patines eléctricos a usar casco y protecciones y a no llevar a más de un usuario y vigilaron la velocidad a la que se desplazaban.

Sin embargo, a la fecha, si usted se sienta en el malecón a ver pasar a los usuarios de patines eléctricos, encontrará que: van más de una persona, los utilizan menores de edad, van a exceso de velocidad y a veces por la banqueta, los usuarios no llevan algún tipo de protección, algunos usuarios van consumiendo cerveza y usando el celular, lo peor, no hay un solo policía o agente de tránsito que lo impida y los sancione.

En pocas palabras, a la Presidenta Municipal ya se le olvidó lo que prometió y las cosas están peor que antes.

¿Qué esperan? ¿Otro accidente donde alguien pierda la vida?

Y el problema no solo son los patines eléctricos, hay ciclistas que conducen sin protección, a alta velocidad, utilizando el celular, sin sostener el volante como si fueran cirqueros, por la banqueta en lugar de utilizar la ciclovía y también he visto a corredores y peatones corriendo o caminando por la ciclovía.

En fin, el malecón y la ciclovía son un caos a ciertas horas y no tarda mucho en darse un accidente de gravedad y la Presidenta Municipal no hace nada.

La solución es muy sencilla, para empezar, pongan letreros en las palmeras del malecón indicando que la ciclovía es solo para el uso de bicicletas y patines y que la banqueta es solo para uso de peatones y corredores.

También pongan letreros indicando claramente que los usuarios de bicicletas y patines no deben conducir a exceso de velocidad, debe llevar protección y solo puede ir una sola persona y no menores de edad.

Por último, en las horas de mayor tráfico, pongan a unos seis agentes de policía o tránsito en bicicletas conduciendo en ambos sentidos, para que llamen la atención a quienes no respeten las reglas y en su caso los sancionen reteniéndoles las bicicletas y patines mientras pagan la multa.

Estas son solo sugerencias y son bienvenidas otras ideas que ayuden a solucionar el problema.

Si no se hace algo rápido, no tardamos en tener una tragedia y entonces sí, la Presidenta Municipal saldrá de nuevo a prometer para luego no cumplir.