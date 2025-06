Pasó la elección judicial, ¿y ahora qué nos espera?

La sociedad civil tiene el deber de redoblar su vigilancia sobre el impacto de la reforma judicial en esta nueva era de la impartición de justicia en México.

La ciudadanía y su relación con juezas y jueces

Si el Gobierno no hace nada por comunicar la relevancia de sus instituciones y su funcionamiento, al menos desde la sociedad civil tenemos que hacerlo. Necesitamos, entonces, promover la importancia de los jueces y por qué deben gozar de plena independencia al momento de emitir sus resoluciones. También debemos transmitir que las y los jueces son servidores públicos y que existen múltiples indicadores que permiten medir su trabajo y sus resultados.

Para el ciudadano común y corriente, los jueces son figuras abstractas, cuyas funciones no se comprenden a cabalidad. En una encuesta levantada en nueve entidades federativas, disponible en Hallazgos 2023 sobre el conocimiento ciudadano del sistema de justicia penal, encontramos que entre 2020 y 2024 el número de personas que dijeron no saber “nada” sobre las instituciones de justicia penal creció un 10 por ciento (de 12 a 22 por ciento de la población encuestada).

¿Qué podemos esperar de esta nueva era judicial?

También es probable la afectación a la inversión del sector privado (nacional y extranjero). Es riesgoso invertir en un país cuando la justicia está a merced de intereses políticos o económicos que colocaron a jueces en sus cargos. Es decir: en un pleito contra el Gobierno, o por ejemplo en materia laboral, la Iniciativa Privada no tendrá la seguridad de que un tercero imparcial decidirá quién tiene la razón basándose en la ley.

Por ejemplo, verificar si se mantendrán criterios valiosos de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y su violación a derechos humanos. O bien -conforme al discurso gubernamental- se argumentará que la eliminación de esta figura pone en riesgo la seguridad del País, al dejar libres a “presuntos criminales” (aún cuando se trate de personas a quienes no se les ha probado su responsabilidad).

Probablemente el Gobierno enfrentará menos litigios o se le permitirá ejecutar más acciones de acuerdo con sus intereses, en aras de lo que definan como “bien común”. El reto para las organizaciones ciudadanas es vigilar si las y los nuevos jueces ponderarán los intereses gubernamentales sobre derechos humanos, o no.

Salidas alternas en lo penal

como ejemplo de otras

formas de justicia

Es probable que desde las instituciones se tengan que fortalecer distintas vías para la resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, que facilitan la resolución de conflictos antes de llegar a juicio. De otro modo, un sistema disfuncional en el peor de los casos podría incentivar la corrupción (aunque esto también se puede medir).

En particular, la materia penal puede poner en juego la libertad de las personas. Ante ello, hay varias alternativas que no necesariamente terminan en sentencias. Están, por ejemplo, los acuerdos reparatorios, que si bien no son aplicables a todos los delitos, permiten que las partes (probable responsable y víctimas) se sienten a negociar una reparación del daño. Lo importante es que, si todos se ponen de acuerdo, el juez sólo revisa que dicha reparación sea justa y se “finaliza” el caso.

Hasta el momento, lo que hemos observado desde México Evalúa es que, en la mayoría de las entidades federativas, se aplican poco los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que dan lugar a estos acuerdos. Una hipótesis es que la abogacía no permite su avance, pues alargar los litigios les conviene más que negociar. Bajo la nueva realidad judicial, tenemos que evaluar si se están generando los incentivos para utilizar más estos Mecanismos, y si las autoridades ministeriales y judiciales tienen las capacidades para ampliar su uso.

Otra forma de solución, que también sólo aplica para algunos delitos, es la suspensión condicional del proceso, donde el juez impone condiciones que, de ser cumplidas en el plazo establecido, reparan el daño y se “finaliza” el caso. No acabar en prisión es una solución justa en algunos casos.

Si en un accidente de tránsito muere alguien, legalmente sería un homicidio culposo para quien iba conduciendo. Pero ni a la sociedad, ni a los familiares de la víctima y menos del chofer, les conviene que éste acabe en prisión. A la sociedad, porque mantener a alguien en el reclusorio por años es costoso; a los familiares de la víctima tampoco les ayuda en nada que encierren a quien ocasionó el accidente, y se afecta profundamente a la familia del automovilista. El resultado no es un acto de justicia, sino dos familias traumatizadas. En cambio, una suspensión condicional del proceso podría establecer que el conductor ayude a la familia de la víctima por algunos años. Esto les permitiría mejorar su calidad de vida y, aunque la pérdida es irreparable, al mismo tiempo posibilitan al responsable de hacerse cargo sin privarlo de la libertad.