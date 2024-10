Nunca como hoy en Culiacán está cobrando forma el planteamiento colectivo de paz positiva y duradera mediante el tan trillado Pacto Social o el Gran Acuerdo en ciernes, no obstante que nos falta dirimir qué tipo de armonía fundada en los valores y el marco legal necesitamos y hasta dónde estamos dispuestos a luchar por ésta.

Caminar sabiendo que si no vamos fusionados como un solo Sinaloa ni caso tiene intentarlo. Alcanzar la paz en toda la extensión que el termino propone es la batalla intensa a contracorriente de la bestialidad; ondear las banderas blancas con el viento en contra, subir las pendientes de la apatía y los boicots. Cuestionar a nuestros miedos sobre de la paz que queremos, los arrestos de que disponemos y las redenciones que pretenderemos desde el ámbito de lo terrenal.

Pero pese a la narcopandemia que ayer dio signos de larga permanencia, la pax narca no debiera ser premisa de una sociedad, al estar sujeta con los alfileres de concesiones que si resultan rotas acaban siendo infinitas intermitencias de guerra o apacibilidad. Es la ruleta rusa donde la delincuencia se juega el todo por el todo y los ciudadanos apuestan nada. La encrucijada consiste en suficiente Estado de derecho como eje de la seguridad pública que sostenga la expectativa de coexistencia pacífica, o bien poquita legalidad y estabilidad para aparentar que las cosas marchan bien.

Reverso

La cultura, germen de paz

Con el inicio del Festival Cultural de Sinaloa brilla desde ayer algo de luz en el faro de la civilidad que en estos días ha lucido apagado. Once días dedicados a las bellas artes en 18 municipios, con la participación de Cuba, España, Inglaterra, Sudáfrica y Polonia como invitados, mostrando juntos a artistas locales y nacionales ese rostro esplendoroso de esta tierra de los once ríos y las mil y una esperanzas por la paz, no obstante la tenacidad de los bárbaros por mantenernos en la penumbra, sin la chispa de la urbanidad. Sigamos ese resplandor los sinaloenses que queremos, urgidos, trasponer la zona de guerra.